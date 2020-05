K+ chào hè bằng ưu đãi 50% cho thuê bao myK+ NOW

Truyền hình K+ cho biết, từ nay đến hết ngày 30/6/2020, K+ triển khai chương trình ưu đãi siêu hấp dẫn, giảm giá 50% cho thuê bao mới của myK+ NOW nạp tiền từ 2 tháng trở lên. Như vậy chỉ với 145.000đ, khách hàng có ngay 2 tháng thuê bao để tận hưởng gói kênh trực tuyến myK+ NOW tới 120 kênh và kho VOD trên đồng thời hai thiết bị di động.

Khách hàng có thể đăng ký mới hoặc gia hạn tại đây: https://www.kplus.vn/mykplus-now/gioi-thieu-goi-kenh-moi

Bên cạnh đó, tháng 5 trên K+ sẽ vô cùng sôi động và hấp dẫn với loạt bộ phim siêu hấp dẫn: Tay Lái Siêu Đẳng (11/5, K+1), Bồi Thẩm Đoàn (18/5, K+1), Bước Đường Cùng (25/5, K+1), Trùm, cớm và ác quỷ (8/5, K+1), Không gia đình (15/5, K+1), Kẻ cắp siêu thị (22/5, K+1),…Đặc biệt, chuỗi phim mới trên K+: Cuộc đại chiến “Tuesday” trong Thế Giới Hôn Nhân (The world of the married) sẽ bắt đầu phát sóng từ 16/5 trên K+NS, Người thầy Y Đức 2 từ 20/5 thứ 2 - thứ 6 trên K+NS.