Gilead tham gia sáng kiến hợp tác công - tư đầu tiên tại Việt Nam và Philippines

Đây là chương trình hợp tác giữa Bệnh viện Brigham and Women's Hospital, Trường Y thuộc Đại học Harvard và Trung tâm Y tế Beth Israel Deaconess, dựa vào cách tiếp cận theo nhiều giai đoạn để góp phần giải quyết các rào cản đối với hoạt động chẩn đoán và chăm sóc bệnh viêm gan siêu vi tại các cơ sở chăm sóc sức khỏe ban đầu ở Việt Nam và Philippines. Đây là hai quốc gia hiện đang phải gánh chịu gánh nặng rất lớn do bệnh viêm gan B và C gây ra.

Gilead và HAIVN (Tổ chức Hợp tác vì sự phát triển y tế Việt Nam) sẽ hợp tác với một liên minh gồm nhiều bên liên quan, bao gồm Bộ Y tế của các quốc gia, các tổ chức học thuật như Đại học Philippines-Manila (UP Manila), các bệnh viện tỉnh và trung tâm chăm sóc sức khỏe ban đầu để hỗ trợ chương trình thí điểm này.

Trọng tâm của chương trình sẽ là các phương pháp tiếp cận lấy con người làm trung tâm trong đào tạo các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe không chuyên khoa dựa vào cộng đồng trong phòng ngừa và quản lý căn bệnh viêm gan siêu vi, kết hợp giáo dục, sàng lọc, chẩn đoán và liên kết vào hoạt động chăm sóc viêm gan B và C trong các chuyến thăm bệnh nhân định kỳ cho các nhóm dân số có nguy cơ.

"Chương trình hợp tác này sẽ đưa ra bằng chứng để hóa giải sự phụ thuộc vào các chuyên gia vốn rất khan hiếm và quá tải hiện nay sang sử dụng một đội ngũ bác sĩ lâm sàng chăm sóc sức khỏe ban đầu đông đảo hơn, đồng thời củng cố hệ thống chăm sóc sức khỏe ban đầu và nâng cao năng lực của các quốc gia trong việc chẩn đoán, quản lý và điều trị viêm gan siêu vi", Bác sĩ David Duong, MPH, Giám đốc Chương trình Chăm sóc ban đầu toàn cầu và thay đổi xã hội của Trường Y thuộc Đại học Harvard, đồng thời là bác sĩ nội khoa tại Bệnh viện Brigham and Women’s Hospital cho biết.

"Thông qua sáng kiến sáng tạo này, cùng với Gilead, chúng tôi sẽ áp dụng mô hình mới lấy bệnh nhân làm trung tâm, dựa vào cộng đồng vào hoạt động chăm sóc và điều trị bệnh viêm gan, dựa trên nền tảng mà HAIVN đã xây dựng", ông nói thêm.

Sáng kiến sẽ hỗ trợ các ưu tiên quốc gia của Việt Nam và Philippines khi mà cả hai chính phủ đều cam kết tăng cường chăm sóc sức khỏe ban đầu và kiểm soát bệnh viêm gan. Với tốc độ hiện tại, có thể Việt Nam và Philippines sẽ không đạt được các mục tiêu tiêu toàn cầu là loại bỏ để không còn coi viêm gan siêu vi như một vấn đề sức khỏe cộng đồng mà WHO đề ra trước năm 2050.

"Cách tiếp cận này có tiềm năng to lớn để có thể được áp dụng ở nhiều khu vực bệnh khác cũng như ở các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình, nơi có tình trạng khan hiếm chuyên gia", Tiến sĩ Harald Nusser, Phó Chủ tịch Phụ trách bộ phận Giải pháp bệnh nhân toàn cầu của Gilead Sciences cho biết.

