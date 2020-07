Giết người vì mâu thuẫn rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử

Sáng 3/7, đại diện Công an thị trấn Mường Khương (huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) cho biết cơ quan công an hoàn thiện hồ sơ, chuyển Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra vụ án mạng khiến 1 người chết trên địa bàn.

Hiện trường vụ án mạng. (Ảnh: Báo Lào Cai)

Theo đại diện Công an thị trấn Mường Khương, vụ việc xảy ra khoảng gần 3h ngày 2/7. Do có mâu thuẫn từ trước, Hạng Seo Sản (31 tuổi), trú tại thôn Nhân Giống, thị trấn Mường Khương và anh Vàng Văn Chung (37 tuổi, trú tại xã Lùng Vai, huyện Mường Khương) xảy ra xô xát. Sản dùng dao đâm anh Chung. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Gây án xong, Sản uống thuốc diệt cỏ tự tử. Phát hiện vụ việc, lực lượng chức năng liền đưa Sản tới bệnh viện cấp cứu, hiện đã qua cơn nguy kịch.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.