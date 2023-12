Giáo viên mầm non đánh học sinh bị xử lý thế nào?

(VTC News) -

Giáo viên mầm non đánh học sinh sẽ bị kỷ luật

Theo Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm Thông tư 52/2020/TT-BGDĐT, trẻ em có quyền được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục phù hợp, quyền được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục phù hợp với khả năng và nhu cầu của trẻ em.

Điều 31 Thông tư này nhấn mạnh, giáo viên mầm non không được xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể trẻ em.

Nhiệm vụ của giáo viên mầm non là bảo vệ an toàn về thể chất, tinh thần và tính mạng của trẻ em trong thời gian trẻ em ở nhà trường. Đồng thời, thực hiện công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em theo chương trình giáo dục mầm non… theo quy định tại Điều 28.

Theo đó, giáo viên mầm non đánh học sinh là hành vi vi phạm Điều lệ trường mầm non, vi phạm đạo đức nhà giáo. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, giáo viên mầm non tại các cơ sở giáo dục công lập có thể phải chịu một trong các hình thức kỷ luật quy định tại Điều 52 Luật viên chức 2010: Khiển trách; Cảnh cáo; Cách chức; Buộc thôi việc.

Trong đó, hình thức kỷ luật cách chức chỉ áp dụng đối với viên chức quản lý.

Mức phạt hành chính

Theo khoản 1 Điều 28 Nghị định 04/2021/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục, hành vi xâm phạm thân thể người học nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự bị phạt tiền từ 5 - 10 triệu đồng.

Như vậy, giáo viên mầm non đánh học sinh có thể bị phạt hành chính đến 10 triệu đồng.

Nhiệm vụ của giáo viên mầm non là bảo vệ an toàn về thể chất, tinh thần và tính mạng của trẻ em trong thời gian trẻ em ở nhà trường.

Trường hợp truy cứu trách nhiệm hình sự

Căn cứ quy định tại Điều 134 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, giáo viên mầm non đánh học sinh mà gây thương tích dưới 11% cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội cố ý gây thương tích do thực hiện với người dưới 16 tuổi.

Mức phạt thấp nhất với Tội cố ý gây thương tích là phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Các khung hình phạt tăng nặng của tội này được quy định như sau:

- Phạt tù từ 2 - 6 năm khi phạm tội thuộc một trong các trường hợp: Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%; Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 2 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 11% đến 30%.

- Phạt tù từ 5 - 10 năm khi phạm tội thuộc một trong các trường hợp: Gây thương tích (trừ trường hợp làm biến dạn vùng mặt) hoặc tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tổn thương cơ thể 61% trở lên; Gây thương tích hoặc tổn hại cho sức khỏe của 2 người trở lên mà tổn thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60%.

- Phạt tù từ 7 - 14 năm khi phạm tội thuộc một trong các trường hợp: Làm chết người; Gây thương tích làm biến dạng vùng mặt mà tổn thương cơ thể 61% trở lên …

- Nặng nhất, người phạm tội có thể bị phạt tù từ 12 - 20 năm hoặc tù chung thân khi làm chết 2 người trở lên.