Giao 'đất vàng' cho doanh nghiệp, nguyên Chủ tịch Khánh Hòa bị khởi tố

(VTC News) -

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Chiến Thắng, 66 tuổi, cựu chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa (từ năm 2011 đến tháng 10/2015) để điều tra tội "vi phạm các quy định về quản lý đất đai" xảy ra tại khu đất số 1 Trần Hưng Đạo (nơi đặt trụ sở cũ của Trường Chính trị Khánh Hòa).

Ông Nguyễn Chiến Thắng - nguyên chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa bị khởi tố ở 2 vụ án.

Trước đó, ngày 20/5, Công an tỉnh Khánh Hòa thi hành lệnh khám xét chỗ ở và lệnh bắt bị can để tạm giam với ông Đào Công Thiên, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa. Công an cũng áp dụng biện pháp tương tự với ông Võ Tấn Thái, nguyên Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Khánh Hòa. Cả hai ông bị bắt theo Điều 229 Bộ luật Hình sự, tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”.

Khi đang giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, ông Đào Công Thiên đã ký nhiều văn bản liên quan đến việc giao khu đất rộng hơn 7.300m2 là trụ sở Trường Chính trị Khánh Hòa cho Công ty CP Thanh Yến không qua đấu giá, gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng đối với Nhà nước. Ông Võ Tấn Thái đã lập hồ sơ xác định giá khu đất Trường Chính trị cũ sai quy định, vi phạm Luật Đất đai, gây thiệt hại nghiêm trọng đối với Nhà nước.