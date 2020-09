Giảng viên bị công an mời làm việc, Trường ĐH Tôn Đức Thắng nói gì?

Trưa 28/9, trả lời VTC News, đại diện Trường ĐH Tôn Đức Thắng (Quận 7, TP.HCM) xác nhận thông tin tiến sĩ Phạm Đình Quý - Giảng viên Khoa Khoa học Thể thao của Trường bị công an mời làm việc tối 23/9.

Tuy nhiên, về nguyên nhân thì vị đại diện này cho biết Trường không nắm được. Kể cả việc ông Quý bị mời làm việc, Trường cũng chỉ biết thông tin qua báo chí.

Tiến sĩ Phạm Đình Quý (trái) - Giảng viên Khoa Khoa học Thể thao của Trường ĐH Tôn Đức Thắng.

"Chúng tôi có biết việc thầy Quý bị công an mời làm việc qua báo chí. Tuy nhiên nguyên nhân thì chúng tôi cũng không rõ", đại diện Trường ĐH Tôn Đức Thắng nói.

Thông tin ban đầu, tối 23/9, ông Quý đang đi ăn cùng vợ thì có cán bộ công an đến gặp và yêu cầu phối hợp cung cấp thông tin. Sau đó, công an yêu cầu ông Quý đưa về nhà riêng. Sau khi về nhà riêng, ông Quý tiếp tục được đưa đến cơ quan Công an TP.HCM để làm việc, rồi tiếp tục đưa lên Đắk Lắk.

Ngày 24/9, mạng xã hội đăng tải nhiều thông tin cho rằng ông Quý bị Công an Đắk Lắk khởi tố và bắt tạm giam. Do đó, ngày 25/9, người nhà ông Quý đã có đơn cầu cứu gửi các cơ quan trung ương, địa phương.