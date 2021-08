Giang Còi: Hai cuộc hôn nhân lỡ làng, gà trống nuôi con và nỗi ân hận lớn nhất

(VTC News) -

Giang Còi là một trong những nghệ sĩ hài được khán giả yêu quý. Anh luôn mang lại tiếng cười sảng khoái cho khán giả. Nhưng trong cuộc sống riêng, anh lại gặp nhiều chuyện đau lòng.

Khi còn sinh thời, Giang Còi từng nhiều lần chia sẻ với phóng viên VTC News về những cuộc hôn nhân đổ vỡ, cảnh gà trống nuôi con và nỗi day dứt, ân hận vì không thể giữ cho con được một gia đình trọn vẹn.

Nghệ sĩ Giang Còi.

Hai cuộc hôn nhân lỡ làng

Nghệ sĩ Giang Còi trải qua hai cuộc hôn nhân chính thức. Anh kết hôn lần đầu khi còn đang là sinh viên của Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Anh và người phụ nữ này sống với nhau được 12 năm và có chung hai cậu con trai. Nam diễn viên tâm sự, khi cuộc hôn nhân tan vỡ, anh mất thăng bằng một thời gian dài.

Cuộc hôn nhân thứ hai của Giang Còi là với một người phụ nữ ít hơn anh 25 tuổi. Sau đám cưới, cả hai về sống ở vùng ngoại thành Hà Nội, nơi không có sự ồn ào, náo nhiệt. Vợ của nam diễn viên vì còn trẻ nên không thích cuộc sống bình lặng đó. "Tôi còn nhớ, có lúc cô ấy đứng giữa vườn, gào lên: Trời ơi, tưởng lấy nghệ sĩ nổi tiếng được đi đây đi đó, đến những nơi sang trọng, ai ngờ sống còn khổ hơn cả bà nông dân" ,nam diễn viên kể.

Nam diễn viên ngậm ngùi chia sẻ thêm: "Tính tôi không thích những gì phù phiếm nên đã cố tình chọn người bạn đời có chất nông dân. Tôi lấy người vợ ở cái tỉnh nghèo nhất đất nước, vậy mà người ta vẫn không chịu được".

Khi được hỏi về lý do khiến cho hai cuộc hôn nhân đổ vỡ, Giang Còi thật thà nói: "Có lẽ là vì sự vỡ mộng. Khi yêu nhau, người ta coi người mình yêu là nhất, cái gì cũng hoàn hảo nhưng khi sống với nhau, có rất nhiều thứ sẽ xảy ra.

Tôi không muốn đổ lỗi cho người khác. Tôi quan niệm, vì bất cứ lý do gì, khi sự đổ vỡ xảy ra, người đàn ông phải nhận trách nhiệm về mình đầu tiên. Tuy nhiên, tôi có thể khẳng định, tôi không bao giờ muốn và cũng đã làm hết sức để các con phải chứng kiến cảnh cha mẹ chia tay. Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn xảy ra, có lẽ là do số phận".

Giang Còi từng đóng rất nhiều phim truyền hình trước khi chuyển sang diễn tiểu phẩm hài.

Cảnh gà trống nuôi con

Sau hai lần ly hôn, cũng có một vài người phụ nữ khác bước qua đời Giang Còi. Tuy nhiên, anh đều không tìm được sự bình yên. Do vậy, nam diễn viên dồn toàn bộ tâm sức vào việc đóng phim, làm vườn và chăm sóc 4 đứa con.

Nam diễn viên đón con đầu lòng ở tuổi 27, khi đang là sinh viên năm cuối của trường Điện ảnh. Anh hào hứng chia sẻ về việc lần đầu được làm cha: "Khi đó, cả lớp tôi tổ chức một đoàn gọi là Nhà hát Sân khấu Điện ảnh và đi diễn dọc đất nước. Tôi vừa diễn vừa lo lắng tình hình vợ đang mang bầu những tháng cuối ở nhà. Khi đoàn vào diễn ở miền Trung, vợ tôi sắp đến ngày sinh nở nên tôi xin đi sau. Vợ tôi đẻ mổ. Lúc cô ấy sinh, các bác sĩ không cho người nhà vào. Tôi phải lấy ghế, lén nhìn vào chỗ cửa kính không bị dán kín phía trên. Lúc con ra đời, tôi vỡ òa trong hạnh phúc".

Con trai lớn của Giang Còi nối nghiệp cha, trở thành đạo diễn. Anh lấy nghệ danh là Hiếu Vick và là người đứng đằng sau rất nhiều sitcom đình đám như: 5S Online, Bộ tứ 12A1, 500 ngày yêu...

Giang Còi và hai người con trai lớn.

Sau các hôn nhân đỗ vỡ, Giang Còi nhận trách nhiệm chăm sóc 4 người con (gồm 3 trai, một gái). Anh quan niệm: "Khi đứa trẻ còn nhỏ nên ở với mẹ nhưng khi nó đã cứng cáp một chút rồi thì nên ở với cha. Chỉ có người cha mới giúp con trở nên mạnh mẽ và biết các kỹ năng sống. Sống với mẹ, những đứa trẻ dễ trở nên yếu đuối vì được nuông chiều quá mức. Cũng may, các con tôi có tính tự lập cao. Một phần do bố rèn, một phần do hoàn cảnh buộc chúng phải thế".

Giang Còi tâm sự về sự vất vả của một ông bố đơn thân: "Tôi sợ nhất khoảng thời gian vào đầu những năm 1990, hai cậu con trai đầu của tôi còn nhỏ nhưng khu nhà tôi ở lại có nhiều người bị nghiện. Tôi luôn phải để ý tới con. Hồi đó, tôi có đi đóng phim Người chiếu bóng. Phim quay ở vùng cao nhưng vì các con đang nghỉ hè, tôi phải lôi theo cả hai đứa cho tiện chăm sóc và dạy dỗ.

Khổ nhất là những dịp khai giảng, họp phụ huynh của hai đứa đầu gần như đều trùng ngày. Tôi phải chạy show đi họp cho chúng nó vì đứa nào cũng nằng nặc "bố phải đi họp cho con, nếu không cô giáo mắng.

Bây giờ khi nhìn lại những khoảng thời gian đã qua, nhiều lúc tôi cũng phải tự khen mình tài thật, không biết lấy đâu ra nhiều thời gian và sức khỏe để lo nhiều việc cùng một lúc (cười)".

Giang Còi và hai người con út.

Nỗi day dứt, ân hận tới cuối đời

Giang Còi rất thương con và luôn áy náy vì không giữ được cho con một gia đình trọn vẹn. Nam diễn viên chia sẻ, đó là điều luôn khiến anh cảm thấy day dứt và ân hận nhất.

Anh nói: "Khi tổ chức lễ cưới cho các con, tôi rất đau lòng. Tôi và vợ đầu đã ly hôn được gần 20 năm. Khi con cưới, chúng tôi buộc phải xuất hiện cùng nhau với tư cách là thân sinh của chú rể, sẽ có quay phim, chụp ảnh nhưng những tấm ảnh ấy treo ở đâu? Cô ấy không thể mang về nhà chồng hiện tại để treo. Nếu không thể treo thì chụp để làm gì? Nhưng nếu không chụp thì lại sợ các con buồn lòng.

Đó, vết thương cũ, tưởng như đã liền sẹo nhưng lại có dịp rỉ máu. Sự đổ vỡ là nỗi đau khủng khiếp với người đàn ông, chỉ có điều, họ không khóc được thôi".

Là người đàn ông trải qua nhiều lần đổ vỡ, Giang Còi thực lòng đưa ra lời khuyên: "Tôi trải qua nhiều đổ vỡ nên biết cái giá của hạnh phúc. Tôi thực lòng khuyên các bạn trẻ đừng nên vì bất cứ lý do gì mà để sự đổ vỡ xảy ra. Điều đó đau đớn lắm. Nỗi đau ấy dai dẳng tới mức 30 hay 50 năm sau, thậm chí tới khi mất đi, các bạn cũng không quên được".