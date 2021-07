Con gái nghệ sĩ Giang Còi: Khối u của ba tôi đã di căn vào phổi

Ngọc Anh, con gái của nghệ sĩ Giang Còi chia sẻ với VietNamNet: "Tình hình bệnh của ba tôi lại trở nặng hơn do khối u ung thư đã di căn vào phổi. Bác sĩ nói rằng bệnh của ba tôi không thể chữa khỏi được nữa. Dù ba còn tỉnh táo nhưng gần như không nói chuyện được nhiều vì bị đau, rát họng. Cũng chính vì những cơn đau, ba tôi không thể ăn uống được trong hơn chục ngày qua. Mới đây, bác sĩ phải phẫu thuật đặt ống thông dạ dày để đưa thức ăn vào. Tôi vẫn thường xuyên tâm sự, động viên ba phải tuân theo phác đồ của bác sĩ".

Nghệ sĩ Giang Còi lạc quan bên con gái Ngọc Anh.

Ngọc Anh chia sẻ thêm, nghệ sĩ Giang Còi vẫn lạc quan và dùng thuốc đầy đủ. Tuy nhiên, bệnh của anh hiện đã vào giai đoạn cuối nên rất khó nói trước. Căn bệnh ung thư hạ họng khiến đường hô hấp kém đi, lại thêm bệnh nền xơ gan nên tình hình nghiêm trọng hơn.

"Trong lúc này, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên bệnh viện chỉ cho phép một người nhà ở lại. Tôi vừa phải chuẩn bị thi cử ở trường đồng thời túc trực bên cạnh ba liên tục. Mọi việc vòng ngoài có cô Trà My và các anh chị lo. Ở trong viện, ba tôi được các bác sĩ chăm sóc và hỗ trợ chu đáo nên tinh thần của vẫn lạc quan", Ngọc Anh nói.

Chia sẻ với VietNamNet, nghệ sĩ Trà My cho biết những ngày qua nghệ sĩ Giang Còi nằm điều trị tại khoa Hồi sức tích cực - Bệnh viện Phổi TW do bệnh tình trở nặng. ''Hàng ngày tôi vẫn cập nhật để xem tình trạng bệnh của nghệ sĩ Giang Còi. Mấy ngày nay chân tay đã bị sưng phù và việc ăn uống đi lại rất khó khăn với anh ấy' - nghệ sĩ Trà My nói.

Trà My cũng đăng tải những dòng tâm sự của nghệ sĩ Giang Còi gửi cô và các đồng nghiệp. "Thật cảm động với tình cảm của mọi người và xấu hổ với chính bản thân mình. Quá chủ quan, nghĩ rằng nó cho mình 2 năm để hoàn tất mọi việc, đâu phải thế. Hai năm đó là vật lộn với sự đau đớn khôn cùng của thể xác, cân nhắc quyết đoán, trả ơn, về tinh thần, giờ đây con người tôi căng hơn sợi dây đàn và thần chết luôn rập rình ở cửa", nghệ sĩ Giang Còi viết.

Nghệ sĩ Trà My luôn đồng hành, giúp đỡ Giang Còi từ khi anh phát hiện bị bệnh.

Nghệ sĩ Giang Còi phát hiện ung thư hạ họng giai đoạn 3 vào tháng 1/2021. Đầu tháng 5, anh bị ngất xỉu trên đường và phải nhập viện vì bệnh trở nặng.

Giang Còi tên thật là Lê Hồng Giang, sinh năm 1962 ở Hà Nội. Anh tốt nghiệp ĐH Sân khấu Điện ảnh, học cùng lớp với nghệ sĩ Chiều Xuân, Bùi Thạc Chuyên, Tú Oanh. Anh được yêu mến qua các vai hài kết hợp cùng nghệ sĩ Văn Hiệp, Quang Tèo. Nghệ sĩ trải qua hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và có bốn người con.