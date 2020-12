Giám đốc Công an TP.HCM: Xử lý nghiêm nhóm công an phường nhận tiền bảo kê

Nội dung trên có tại cuộc họp báo về kết quả công tác công an năm 2020 - nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 diễn ra hôm nay 7/12 của Bộ Công an.

Trả lời về quá trình điều tra, xử lý đối với nhóm công an (bao gồm các trưởng, phó và cán bộ công an phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú) nhận tiền để không xử lý theo pháp luật những đối tượng tàng trữ, buôn bán sử dụng trái phép chất ma túy, Giám đốc Công an TP.HCM Lê Hồng Nam cho biết, công an TP.HCM đánh giá có dấu hiệu vi phạm pháp luật và cần phải xử lý.

Do đó, cơ quan chức năng ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với 25 cán bộ công an phường Phú Thọ Hòa để điều tra, xác minh.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM trả lời báo chí.

"Khi tiến hành điều tra, xác minh, chúng tôi thấy rằng quá trình công tác, công an Phường Phú Thọ Hòa có vi phạm pháp luật, có xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, của tổ chức, công dân và hành vi đó cần phải xử lý nghiêm khắc theo luật pháp. Do đó, Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can đối với các cán bộ công an phường Phú Thọ Hòa để điều tra, xử lý đúng theo quy định của pháp luật", Thiếu tướng Lê Hồng Nam nói.

Trả lời câu hỏi về trách nhiệm của cán bộ cấp trên trong vụ việc, ông Nam cho biết, hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, phải thu thập được đầy đủ tài liệu chứng cứ, phải đủ căn cứ pháp lý thì mới xem xét được trách nhiệm.

Tuy nhiên, theo Giám đốc Công an TP.HCM, về trách nhiệm về mặt quản lý hành chính, Công an TP.HCM đã yêu cầu công an quận Tân Phú kiểm điểm và sẽ tiếp tục làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tập thể có liên quan.

"Về trách nhiệm cụ thể của cấp trên công an phường Phú Thọ Hòa như thế nào thì xin phép chưa trả lời được vì phải chờ kết quả điều tra. Sau khi có kết quả điều tra chúng tôi sẽ có thông tin chính thức", Thiếu tướng Lê Hồng Nam nói.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM trước đó đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt và khám xét chỗ ở, nơi làm việc của 8 bị can nguyên là cán bộ, chiến sĩ công an phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú.

7 bị can cùng bị khởi tố vì tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ do liên quan đến việc bắt giữ một số người có hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, sau đó yêu cầu họ đưa tiền thì cho về, không xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ việc xảy ra vào cuối năm 2019, khi các bị can đều làm việc tại Công an phường Phú Thọ Hòa (quận Tân Phú), gồm ông Phạm Thanh Tuấn (Thiếu tá, Trưởng công an phường), Lê Văn Quý (Trung tá, Phó trưởng công an phường), Lê Văn Hòa (Trung tá, Phó trưởng công an phường), Nguyễn Đăng Chiến (Thượng úy), Nguyễn Đức Hiền (Đại úy), Võ Quang Kế (Đại úy), Phạm Ngọc Vy (Thượng úy), Lê Đình Vũ (Thượng úy).