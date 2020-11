7 công an phường bị khởi tố ở TP.HCM: Bắt giam thêm một thượng uý

Liên quan đến vụ 7 công an phường Phú Thọ Hoà (quận Tân Phú, TP.HCM) bị khởi tố, bắt giam về hành vi “nhận tiền chạy tội”, ngày 10/11, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với thượng uý Lê Đình Vũ, cán bộ công an phường Phú Thọ Hòa (quận Tân Phú).

Hình minh hoạ.

Trước đó, thượng úy Lê Đình Vũ đã bị đình chỉ công tác, nhưng chưa bị tước quân tịch. Cụ thể, Vũ bị khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo quy định tại điều 356 BLHS.

Tính đến thời điểm hiện tại, Lê Đình Vũ là bị can thứ 8 bị cơ quan quan chức năng khởi tố, bắt giam để phục vụ công tác điều tra, làm rõ hành vi “nhận tiền chạy tội”.

Trước đó, ngày 6/11, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt và khám xét chỗ ở, nơi làm việc của 7 bị can nguyên là cán bộ, chiến sỹ công anphường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú.

Danh tính của 7 bị can gồm: Phạm Thanh Tuấn (Thiếu tá, Trưởng Công an phường), Lê Văn Quý (Trung tá, Phó Trưởng Công an phường), Lê Văn Hòa (Trung tá, Phó Trưởng Công an phường), Nguyễn Đăng Chiến (Thượng úy), Nguyễn Đức Hiền (Đại úy), Võ Quang Kế (Đại úy), Phạm Ngọc Vy (Thượng úy).

Theo đó, 7 bị can cùng bị khởi tố về hành vi “nhận tiền chạy tội” do liên quan đến việc bắt giữ một số người có hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, sau đó yêu cầu những người bị bắt đưa tiền thì cho về, không xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang điều tra, làm rõ.