Giải U15 Quốc gia 2023: HAGL gặp Hà Nội ở tứ kết

(VTC News) -

Bảng B chứng kiến trận đấu đáng chú ý giữa HAGL và PVF. Rất cần một chiến thắng để có thể chắc suất đi tiếp, HAGL đẩy cao đội hình và sớm có được bàn thắng. Phút 19, Gia Bảo tạt bóng rất hay để đồng đội làm tường, sau đó Thanh Tú dứt điểm hiểm hóc mở tỉ số trận đấu cho HAGL.

Chiếm được ưu thế trên sân, HAGL nỗ lực để ghi thêm bàn thắng nhưng PVF thi đấu tập trung, dần hóa giải các đợt tấn công của đối phương. Bước sang hiệp 2, PVF bắt đầu tấn công mạnh mẽ hơn và khiến hàng thủ HAGL chao đảo. Phút 64, Khuất Đôn Tùng ghi bàn thắng trên chấm phạt đền gỡ hòa 1-1 cho PVF và đây cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu.

HAGL vượt qua vòng bảng giải U15 Quốc gia 2023.

Trong cuộc đọ sức giữa Viettel và Phù Đổng, đội bóng áo lính tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Họ rất cần 3 điểm để có thể vượt qua vòng bảng. Ngay ở phút đầu tiên, Gia Hưng đã mở tỉ số trận đấu cho Viettel. Đội bóng này thi đấu áp đảo và kết thúc trận đấu với chiến thắng 3-0. Như vậy, tại bảng B, HAGL có được 3 điểm và giành vé đi tiếp khi họ là một trong 2 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất. Viettel vào tứ kết với tư cách đội nhì bảng B.

Tại bảng C, Hà Nội tiếp tục chứng minh sức mạnh của mình với trận thắng thứ 3 liên tiếp. Sau hiệp 1 không có bàn thắng nào được ghi. Hà Nội đẩy cao đội hình và mở tỉ số trận đấu nhờ pha lập công của Anh Kiệt. Việt Long và Đức Mạnh ghi thêm 2 bàn thắng nữa cho đội bóng Thủ đô. SLNA chỉ có được bàn gỡ ở phút 78 do công của Tấn Dũng. Chung cuộc, Hà Nội đánh bại SLNA 3-1 và giành ngôi đầu bảng C.

Ở trận đấu còn lại, Tây Ninh thi đấu thăng hoa và có bàn thắng mở tỉ số trận đấu ở phút 14 do công của Tấn Quý. Phút 45, Phú Cường thoát xuống và dứt điểm hiểm hóc nâng tỉ số lên 2-0 cho Tây Ninh. Trong hiệp 2, Khánh Hoà và Tây Ninh mỗi đội có thêm 1 bàn thắng. Tây Ninh đánh bại đối thủ với tỉ số 3-1 và cùng với SLNA, Hà Nội giành 3 tấm vé đi tiếp tại bảng C.

Cặp đấu đáng chú ý nhất ở vòng tứ kết sẽ là cuộc đọ sức nhiều duyên nợ giữa HAGL và Hà Nội.

Lịch thi đấu vòng tứ kết: Ngày 18/8: 14h00: Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - SLNA 16h00: PVF – Bà Rịa Vũng Tàu Ngày 19/8: 14h00: Hà Nội - HAGL 16h00: Viettel - Tây Ninh.