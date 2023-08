VCK U15 Quốc gia 2023: Hà Nội mất ngôi đầu bảng, HAGL có điểm ngày ra quân

(VTC News) -

Hà Nội đặt quyết tâm lớn trong trận đấu mở màn trước Tây Ninh ở bảng C. Họ cần 3 điểm nhằm sớm hiện thực hoá mục tiêu vượt qua vòng bảng trước khi nghĩ đến các trận đấu loại trực tiếp.

Phút thứ 4, đội bóng Thủ đô nhanh chóng có được bàn thắng khai thông thế bế tắc. Từ pha đá phạt hiểm hóc của đồng đội, Đậu Hồng Phong bật cao đánh đầu lập công cho Hà Nội.

U15 Hà Nội mất ngôi đầu bảng C vào tay SLNA.

Để thua từ khá sớm nhưng Tây Ninh vẫn duy trì tinh thần thi đấu đáng khen ngợi. Họ không vội vàng dâng cao tấn công để tìm bàn gỡ. Các học trò của HLV Nguyễn Hồng Duy Hải kiên nhẫn phòng ngự và chờ đợi cơ hội phản công.

Bước sang hiệp 2, thế trận không có nhiều khác biệt. Hà Nội vẫn là đội bóng chiếm ưu thế. Tuy nhiên, họ không có quá nhiều cơ hội và cũng chưa tận dụng tốt để có thêm bàn thắng. Dẫu sao, thầy trò HLV Trần Trung Kỳ vẫn có được khởi đầu thuận lợi ở giải bằng chiến thắng tối thiểu trước đại diện phía Nam.

Ở trận đấu muộn của bảng C, Sông Lam Nghệ An sớm chứng minh được sức mạnh của mình. Phút thứ 9, hậu vệ và thủ môn Khánh Hoà không tốt, Lê Tấn Dũng băng vào đánh đầu mở tỉ số trận đấu cho Sông Lam Nghệ An.

Sang hiệp 2, đội bóng xứ Nghệ ghi thêm 1 bàn thắng do công của Nhật Sang và kết thúc trận đấu với chiến thắng 2-0 trước Khánh Hoà.

Viettel và HAGL trình diễn cho người hâm mộ một trận đấu hấp dẫn tại bảng B, đúng với kì vọng về 2 lò đào tạo trẻ hàng đầu Việt Nam. Tuy nhiên, hàng công đôi bên thiếu sắc sảo và cả 2 đội không thể sút tung lưới đối phương trong 90 phút thi đấu. Kết quả này khiến bảng B trở nên khó đoán khi cơ hội vẫn chia đều cho tất cả các đội bóng.

HAGL hoà Viettel.

Trong khi đó, PVF bắt đầu hành trình ở giải năm nay bằng cuộc đọ sức với Phù Đổng. Với trình độ chuyên môn được đánh giá cao, PVF nhanh chóng làm chủ cuộc chơi và dồn ép đối thủ ngay sau tiến còi khai cuộc. Tuy nhiên, hiệp 1 là quãng thời gian mà Phù Đổng thi đấu tập trung. Các cầu thủ áo xanh phòng ngự chắc chắn và ít để lộ khoảng trống.

Đã không có bàn thắng nào được ghi trong 45 phút đầu tiên. Bước sang hiệp 2, HLV Mai Tiến Thành yêu cầu các học trò đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng. 3 điểm sẽ giúp cho PVF rộng cửa toan tính ở các lượt trận tiếp theo. Cuối cùng, những nỗ lực của họ đã mang đến kết quả.

Phút 56, PVF có pha phối hợp rất hay ở khu trung tuyến. Trần Hoàng Khanh thoát xuống và có đường căng ngang thuận lợi để Anh Việt đệm bóng cận thành mở tỉ sốt trận đấu. Phút 78, vẫn là Hoàng Khanh chạm bóng tinh tế để Duy Khang đột phá và ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 cho đại diện miền Bắc. Chung cuộc, PVF đánh bại Phù Đổng và có được ngôi đầu bảng B sau lượt trận đầu tiên.

Mai Phương