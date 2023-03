Giải quyết vấn đề hành lang an toàn dự án đường dây 110kV với đường ống xăng dầu

(VTC News) -

Chiều 16/3, tại Văn phòng Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), lãnh đạo của Tổng công ty có buổi gặp gỡ trao đổi với lãnh đạo Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) để tìm giải pháp tháo gỡ vướng mắc về hành lang an toàn trong việc thực hiện dự án “Xây dựng mạch 2 ĐZ 110kV cấp điện cho KCN Nomura Hải Phòng” và dự án “Đường dây 110kV từ KCN An Dương – Nomura” với đường ống xăng dầu K131-H102 do Công ty xăng dầu B12 – Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam quản lý.

Tham gia buổi làm việc còn có ông Bùi Quang Hải - Giám đốc Sở Công Thương Hải Phòng cùng các đơn vị trực thuộc của EVNNPC và Petrolimex.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Đây là hai dự án đường dây 110kV trọng điểm của EVNNPC, có nhiệm vụ chống quá tải cho đường dây 110kV mạch kép lộ 177, 178 TBA 220kV Đồng Hòa – lộ 178, 181 TBA 220kV Thái Bình; đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải, giảm tổn thất điện năng; tạo mạch vòng, tăng cường liên kết lưới, cải thiện độ tin cậy, chất lượng cung cấp cho lưới điện 110kV Thành phố Hải Phòng; đặc biệt là tăng năng lực cung cấp điện cho phụ tải các KCN An Dương, Nomura, LG Display…

Các dự án này được triển khai thực hiện theo đúng trình tự đầu tư xây dựng, phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực Thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016-2025, xét đến 2035 được Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 4274/QĐ-BCT ngày 14/11/2018 và được UBND TP Hải Phòng phê duyệt hướng tuyến tại văn bản số 8051/UBND-KT ngày 22/10/2021.

Để thực hiện dự án điện kết hợp đảm bảo an toàn cho đường ống xăng dầu theo quy định hiện thời, cần dịch chuyển và lắp mới 1 đoạn đường ống thay thế cho đoạn đường ống xăng dầu K131-H102 đang vận hành với khoảng cách từ 4m đến 38m có tổng chiều dài tuyến ống khoảng 2,4km, kết hợp áp dụng các giải kỹ thuật tăng cường để giảm khoảng cách với tuyến đường dây 110kV nhưng vẫn đảm bảo hành lang an toàn tuyến ống.

Giải pháp thiết kế, cải tạo gia cố tuyến ống xăng dầu được đơn vị tư vấn chuyên ngành (Công ty cổ phần Tư vấn xăng dầu Petrolimex) lập, được Sở Xây dựng Thành phố Hải Phòng chấp thuận tại văn bản số 5413/SXD-QHKT ngày 08/12/2022, và đã được Cơ quan cảnh sát PCCC Công an Thành phố Hải Phòng thẩm duyệt.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Tổng Giám đốc EVNNPC Lê Minh Tuấn đề nghị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam xem xét thông qua giải pháp thiết kế gia cố, cải tạo đường ống K131-H102 do đơn vị tư vấn lập, thông qua các cơ quan quản lý địa phương thẩm duyệt cùng được Ban QLDA Phát triển Điện lực thống nhất với Công ty xăng dầu B12 trình Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam xem xét, được hoàn chỉnh bổ sung trình lại sau khi cập nhật các phương án so sánh.

Ông Lê Minh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc EVNNPC.

Tổng công ty Điện lực miền Bắc khẳng định sẽ chỉ đạo các đơn vị thực hiện các dự án đường dây 110kV nêu trên phối hợp chặt chẽ với Công ty Xăng dầu B12 để thực hiện trình duyệt các bước tiến hành gia cố hoàn trả tuyến ống thay thế cho ngành xăng dầu.

Đồng thuận với quan điểm của EVNNPC, Phó Tổng Giám đốc Petrolimex Nguyễn Văn Sự nhấn mạnh, công trình điện và công trình xăng dầu đều quan trọng và phục vụ lợi ích quốc gia, phát triển kinh tế xã hội. Do đó, Petrolimex giao Công ty Xăng dầu B12 căn cứ các quy định về an toàn công trình dầu khí, tổ chức thẩm định và trình giải pháp thiết kế gia cố, cải tạo tuyến ống xăng dầu bị ảnh hưởng hành lang ngay khi nhận được văn bản đề nghị của ngành điện để Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam xem xét, cho ý kiến triển khai các bước tiếp theo đáp ứng tiến độ của các hạng mục công trình.

Trong thời gian trình duyệt và thực hiện thủ tục hoàn trả tuyến ống sẽ có giải pháp điều tiết để hỗ trợ cho công trình điện được về đích đúng hẹn.

Ông Nguyễn Văn Sự - Phó Tổng Giám đốc Petrolimex phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tham dự trong cuộc họp, ông Bùi Quang Hải – Giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hải Phòng bày tỏ vui mừng vì hai đơn vị tổ chức buổi làm việc, tìm được tiếng nói chung trong việc tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến quá trình thi công dự án của ngành điện, đáp ứng việc cung cấp điện phục vụ kinh tế - xã hội – an ninh quốc phòng trên địa bàn.

Giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hải Phòng cho biết sẽ cùng đồng hành, thực hiện trách nhiệm cao nhất của cơ quan quản lý ngành trên địa bàn, phối hợp với EVNNPC, UBND các quận, huyện, ban ngành của TP Hải Phòng và Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tích cực tháo gỡ khó khăn để các dự án được đóng điện và đưa vào vận hành trong thời gian sớm nhất vì mục tiêu phục vụ nhân dân và phát triển kinh tế xã hội.

Bảo Anh