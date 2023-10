Giải mã sức hút 8 trường thuộc Go8 Úc

(VTC News) -

Go8 là gì? Group of Eight (Go8) là nhóm 8 trường đại học hàng đầu tại Úc, được mệnh danh như “Ivy League Úc”. Đây là nhóm trường được xếp hạng học thuật, công trình nghiên cứu đứng đầu Úc.

Go8 gồm các trường thuộc top 100 thế giới: The University of Melbourne, The University of New South Wales (UNSW Sydney), The University of Sydney, Australia National University, Monash University, The University of Queensland, The University of Western Australia, The University of Adelaide.

Được nhập học tại một trong các trường thuộc nhóm Go8 là một trong những mong muốn của các bạn học sinh không chỉ của Việt Nam mà trên toàn cầu.

Vị trí đắc địa cho học sinh cơ hội học tập, khám phá văn hoá

Go8 có 40 khu học xá tại Úc và khắp nơi trên thế giới gồm Pháp, Đức, Ý, Brazil, ... tạo điều kiện cho sinh viên có thể trao đổi, học tập tại nhiều môi trường giáo dục và khám phá những nền văn hoá khác nhau.

Tại Úc, các trường Go8 đều nằm tại các thành phố lớn, là những trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục và khoa học hàng đầu. Ví như Đại học Sydney tại thành phố Sydney - thành phố lớn nhất và phát triển nhất của Úc hay Đại học Melbourne thuộc thành phố Melbourne - top 4 thành phố tốt nhất thế giới cho sinh viên.

Với vị trí khắp nước Úc giúp sinh viên quốc tế có đa dạng lựa chọn.

Nếu không thích sự náo nhiệt của thành phố lớn thì Đại học Adelaide và Đại học Queensland toạ lạc tại 2 thành phố yên bình, được thiên nhiên ưu ái và sở hữu thời tiết dễ chịu, nắng ấm quanh năm sẽ là một sự lựa chọn tuyệt vời cho bạn.

Nhóm các trường có thứ hạng cao nhất tại Úc và thế giới

Các trường Go8 đều được xếp hạng cao trong các bảng xếp hạng uy tín trên thế giới. Theo bảng xếp hạng QS World University Rankings 2024, 8 trường Go8 đều nằm trong top 100 đại học hàng đầu thế giới:

● The University of Melbourne: #14

● The University of New South Wales: #19

● The University of Sydney: #19

● Australia National University: #34

● Monash University: #42

● The University of Queensland: #43

● The University of Western Australia: #72

● The University of Adelaide: #89

Bên cạnh đó, với đội ngũ giảng viên và nhà khoa học hàng đầu thế giới, cơ sở vật chất hiện đại cùng chương trình đào tạo chất lượng chính là những nhân tố giúp nhóm trường Go8 có được thành tích xuất sắc trong giảng dạy và nghiên cứu.

Nhiều lựa chọn nhóm ngành nổi bật cùng mức lương hấp dẫn

Các trường Go8 có thế mạnh đào tạo ở nhiều lĩnh vực, trong đó có hơn 150 chuyên ngành với nhiều nhóm ngành nổi bật như kinh doanh, kỹ thuật, khoa học, y tế, luật,...

Trong đó, kinh doanh là ngành học được rất nhiều sinh viên lựa chọn, với mức lương lên đến 133.000 AUD/ năm, được công nhận và săn đón bởi các tập đoàn toàn cầu như KPMG, Dolloitte, Google và Samsung.

Đại học Melbourne, Đại học Sydney và Đại học New South Wales là những trường nổi tiếng về việc đào tạo nhóm ngành này.

Sinh viên tốt nghiệp từ các trường Go8 được săn đón bởi những tập đoàn hàng đầu.

Hay nếu bạn đam mê Công nghệ thì Khoa học máy tính - nhóm ngành chưa bao giờ hết hot với mức lương tiền tỉ mỗi năm và có nhiều cơ hội định cư nhất tại Úc thì bạn có thể chọn những trường như Đại học Quốc gia Úc, Đại học Monash hay Đại học Adelaide.

Ngoài ra, nếu yêu thích kỹ thuật và ước mơ trở thành một kỹ sư với mức thu nhập lên đến 2 tỷ/ năm cùng cơ hội lấy PR định cư dễ dàng thì các bạn có thể lựa chọn Đại học Queensland, Đại học New South Wales hay Đại học Melbourne.

Tỉ lệ có việc làm sau tốt nghiệp của Go8 cao hơn mức trung bình quốc gia

Sinh viên tốt nghiệp từ các trường Go8 có nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn sau khi tốt nghiệp. Theo báo cáo của các trường Go8, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp từ các trường này có việc làm sau khi tốt nghiệp rất cao, trung bình là 88%. Cụ thể:

● Đại học Melbourne: 92%

● Đại học Quốc gia Úc: 91%

● Đại học Sydney: 90%

● Đại học Queensland: 89%

● Đại học New South Wales: 88%

● Đại học Western Australia: 87%

● Đại học Monash: 86%

● Đại học Adelaide: 85%

Nắm bắt cơ hội trở thành sinh viên các trường Go8Tháng 11 này, cùng ATS biến giấc mơ trở thành sinh viên “Ivy League Úc” tại Ngày hội 8 trường Đại học Hàng đầu tại Úc - sự kiện duy nhất tại Việt Nam quy tụ Top 8 trường Đại học hàng đầu Úc.

Đăng ký tham gia ngay tại đây để được gặp gỡ trực tiếp đại diện trường và xét duyệt học bổng Go8 2024 với giá trị lên đến 100% ngay tại sự kiện cùng ưu đãi độc quyền lên đến 30 triệu từ ATS gồm hoàn phí vé máy bay lên đến 16 triệu và những ưu đãi khác.

Lên lộ trình du học trực tiếp cùng đại diện 8 trường Đại học hàng đầu Úc tại sự kiện.

Còn chần chờ gì nữa, đăng ký tham gia ngay Ngày hội 8 trường Đại học hàng đầu nước Úc ngay.