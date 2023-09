Giá xăng sau kỳ nghỉ lễ 2/9 có thể tăng?

(VTC News) -

Theo nhiều dự báo, giá xăng trong nước sau kỳ nghỉ lễ 2/9 rất có thể tăng theo xu hướng trên thế giới.

Trả lời VTC News, đại diện một doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu khu vực phía Nam cho biết, giá xăng dầu trong nước liên quan đến giá dầu thô thế giới và giá xăng thành phẩm trên thị trường Singapore.

“Nếu giá dầu thô thế giới và giá dầu của thị trường Singapore tiếp tục tăng, chắc chắn liên bộ Tài chính - Công Thương sẽ điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong nước tăng theo. Nếu không có sự đột biến nào trong những ngày tới, giá xăng có thể tăng 350 - 450 đồng/lít tùy loại, giá dầu tăng 300 - 600 đồng/lít,kg. Nếu liên bộ trích quỹ bình ổn giá xăng dầu thì mức tăng có thể cao hơn”, vị này nói.

Dự báo giá xăng dầu trong nước sau kỳ nghỉ lễ 2/9 sẽ tăng theo giá thế giới. (Ảnh minh họa: Công Hiếu).

Tương tự, ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Công ty Xăng dầu Hải Âu Phát (Lâm Đồng) phân tích, giá xăng dầu trên thế giới những ngày gần đây diễn biến theo chiều hướng tăng là phổ iến và sẽ vẫn tiếp tục được điều chỉnh hàng ngày vì kỳ nghỉ lễ 2/9 chỉ có ở Việt Nam.

“Nếu muốn biết giá xăng biến động theo xu hướng tăng hay giảm, chúng ta cộng giá của tất cả các ngày sau kỳ điều chỉnh trước (từ 22/8 đến 4/9) chia đều cho số ngày, xem chênh bao nhiêu %. Cơ quan điều hành sẽ dựa vào chỉ số này để điều chỉnh. Tuy nhiên, vẫn còn phải phụ thuộc vào các mức phí, quỹ khác theo quy định", ông Thắng nói.

Cũng theo ông Thắng, Việt Nam đang điều hành giá xăng dầu theo thị trường nhưng bán giá quá khứ chứ không phải bán giá hiện tại nên chỉ có thể lấy giá của những ngày sau kỳ điều chỉnh trước để tính giá cho kỳ điều chỉnh sau.

Ông Bùi Ngọc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam cho biết, những ngày gần đây, giá dầu thế giới tăng nhiều hơn giảm. Nếu giá tiếp tục tăng trong những ngày tới thì liên bộ Tài chính – Công Thương sẽ điều hành giá trong nước theo xu hướng tăng theo thị trường. Ngược lại, nếu những ngày tới, giá dầu thế giới giảm sâu, cơ quan điều hành sẽ tính toán để điều chỉnh giảm theo.

Ngày 1/9, giá bán các loại xăng dầu trong nước đang được áp dụng theo mức giá tại phiên điều hành chiều 21/8 của liên Bộ Tài chính - Công Thương.

Cụ thể, giá xăng E5 RON92 tăng lên mức 23.339 đồng/lít, xăng RON95 lên 24.601 đồng/lít. Giá dầu diesel giảm 71 đồng/lít so với mức bán lẻ hiện hành, xuống mức 22.354 đồng/lít. Ngược lại, giá dầu hỏa tăng 420 đồng/lít, lên 22.309 đồng/lít và dầu mazut tăng 313 đồng/kg so với giá bán lẻ hiện hành, không cao hơn 17.981 đồng/kg.

Giá dầu thế giới trên đà tăng

Những ngày gần đây, giá dầu thế giới chủ yếu tăng. Cụ thể, giá dầu thô WTI lên mức khoảng hơn 81,64 USD/thùng, giá dầu Brent lên mức 85,97 USD/thùng.

Tâm lý lo ngại về cơn bão Idalia ở Vịnh Mexico tiếp tục bao trùm thị trường, lượng dầu tại các kho dự trữ của Mỹ (nước tiêu thụ nhiên liệu lớn nhất thế giới) sụt giảm mạnh là nguyên nhân đẩy giá dầu thế giới lên cao hơn.

Số liệu của Viện Xăng dầu Mỹ (API) cho thấy, các kho dự trữ dầu của Mỹ đã giảm khoảng 11,5 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 25/8. Theo cuộc khảo sát của hãng tin Reuters, các chuyên gia phân tích ước tính dự trữ dầu của Mỹ trung bình là giảm 3,3 triệu thùng – ít hơn rất nhiều so với số liệu mà API cung cấp.

Giá dầu thô thế giới tiếp tục tăng những ngày qua. (Ảnh minh hoạ).

Nhà phân tích Toshitaka Tazawa thuộc Fujitomi Securities Co Ltd. cho rằng, dự trữ dầu của Mỹ giảm nhiều hơn so với dự kiến là thông tin tích cực cho thị trường “vàng đen” vì cho thấy nhu cầu sử dụng vững mạnh.

Đồng thời, nhà đầu tư đẩy mạnh hoạt động mua vào là do những lo ngại liên quan đến cơn bão Idalia sẽ ảnh hưởng đến các cơ sở sản xuất dầu và khí đốt tự nhiên lớn của Mỹ. Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA), khu vực ngoài khơi Vịnh Mexico chiếm khoảng 15% sản lượng dầu của Mỹ và khoảng 5% sản lượng khí đốt tự nhiên.

Nguồn cung dầu dự kiến sẽ vẫn thắt chặt do Saudi Arabia, nhà xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới, có thể sẽ gia hạn cắt giảm sản lượng tự nguyện đến tháng 10/2023. Không những vậy, nước này sẽ nâng giá bán chính thức dầu thô sang châu Á theo hợp đồng dài hạn trong tháng 10 lên mức cao nhất trong năm nay.

Trong khi đó, theo dữ liệu từ Vortexa Ltd, xuất khẩu dầu diesel, nhiên liệu của Nga sụt giảm trong tháng 8, đạt mức thấp nhất trong 10 tháng, do các nhà máy lọc dầu chuẩn bị bảo trì định kỳ theo mùa thường làm giảm nhu cầu.