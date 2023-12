Giá xăng dầu hôm nay 9/12: Dầu thế giới tăng nhẹ

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Lúc 6h sáng 9/12 (theo giờ Việt Nam), giá dầu WTI ở mức 71,23 USD/thùng, tăng 1,89 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu Brent là 75,72 USD/thùng, tăng 1,67 USD/thùng.

Trong tuần, cả dầu Brent và WTI đều giảm 3,8%, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ cuối tháng 6 vào ngày 7/12, một dấu hiệu cho thấy nhiều nhà giao dịch tin rằng thị trường đang dư cung.

Giá dầu thế giới hôm nay tăng nhẹ gần 2 USD mỗi thùng.

Cũng thúc đẩy sự suy thoái của thị trường là dữ liệu hải quan Trung Quốc cho thấy nhập khẩu dầu thô của nước này trong tháng 11 giảm 9% so với cùng kỳ năm ngoái do mức tồn kho cao, các chỉ số kinh tế yếu và đơn đặt hàng chậm từ các nhà lọc dầu độc lập làm suy yếu nhu cầu.

Phil Flynn, nhà phân tích tại Price Futures Group, nhận xét phiên tăng đầu tiên trong trong tuần giao dịch (ngày 8/12) có thể là dấu hiệu cho thấy thị trường đã tìm được mức sàn sau 6 phiên giảm liên tiếp.

Theo Reuters, dữ liệu từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy tăng trưởng việc làm mạnh hơn dự kiến, dấu hiệu cho thấy sức mạnh cơ bản của thị trường lao động sẽ hỗ trợ nhu cầu nhiên liệu tại thị trường dầu mỏ lớn nhất thế giới này.

Theo cơ quan này, trong tháng 11, việc làm phi nông nghiệp tăng 199.000, cao hơn so với dự đoán của Dow Jones là 190.000 việc làm mới và cao hơn mức tăng 150.000 trong tháng 10. Ở chiều ngược lại, tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 3,7%, thấp hơn so với mức dự báo 3,9%. Thu nhập bình quân mỗi giờ, thước đo chính của lạm phát, đã tăng 0,4%, cao hơn so với ước tính 0,3%, và tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trước đó, dữ liệu từ chính phủ cho thấy nhu cầu xăng của Mỹ tuần trước giảm 2,5% so với mức trung bình theo mùa 10 năm và tồn kho xăng tăng 5,4 triệu thùng, cao hơn gấp 5 lần dự báo, dẫn đến giá xăng giảm mạnh.

Giá xăng dầu trong nước

Từ ngày 7/12, mỗi lít xăng giảm 509 - 668 đồng/lít, tùy loại, còn giá dầu giảm từ 194 - 475 đồng/lít,kg.

Cụ thể, giá xăng E5 RON92 giảm 509 đồng/lít, không cao hơn 21.290 đồng/lít; xăng RON95 giảm 668 đồng/lít, không cao hơn 22.322 đồng/lít.

Các loại dầu cũng đồng loạt giảm giá. Dầu diesel giảm 475 đồng/lít, không cao hơn 19.721 đồng/lít; dầu hỏa giảm 194 đồng/lít, không cao hơn 20.922 đồng/lít; dầu mazut giảm 202 đồng/kg, không cao hơn 15.527 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính không trích lập và không chi sử dụng quỹ bình ổn giá đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng đã trải qua 34 lần điều chỉnh, trong đó có 19 lần tăng, 12 lần giảm và 3 lần giữ nguyên.