Giá xăng dầu hôm nay 2/8: Quay đầu suy giảm

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Lúc 6h30 ngày 2/8, giá dầu WTI giao dịch ở mức 81,37 USD/thùng, giảm 0,37 USD/thùng trong khi đó dầu Brent giao dịch mức 84,91 USD/thùng, giảm 0,07 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Giá dầu hôm nay suy giảm một phần là do áp lực bán chốt lời của các nhà đầu tư sau khi giá tăng cao.

Bên cạnh đó, dữ liệu sản xuất tiêu cực của Trung Quốc - quốc gia tiêu thụ dầu thô lớn thứ 2 thế giới - cũng gây áp lực tới giá dầu.

Hoạt động sản xuất của các nhà máy ở Trung Quốc thu hẹp trong tháng 7. Như vậy, tính đến hết tháng 7, hoạt động sản xuất của nước này đã giảm 4 tháng liên tiếp. Điều này phản ánh đà phục hồi yếu của nền kinh tế Trung Quốc.

Giá dầu hôm nay suy giảm.

Giá dầu giảm nhưng vẫn được hỗ trợ bởi những dấu hiệu cho thấy nguồn cung toàn cầu đang thắt chặt trong khi nhu cầu tăng cao.

Reuters cho biết, Saudi Arabia dự kiến gia hạn cắt giảm sản lượng dầu tự nguyện 1 triệu thùng/ngày sang tháng 9.

Các nhà giao dịch đang hướng sự chú ý đến cuộc họp của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các nước đồng minh (OPEC+) vào ngày 4/8 tới. Giới phân tích kỳ vọng cuộc họp này sẽ giúp có thêm manh mối về triển vọng của thị trường dầu mỏ.

Giá xăng dầu trong nước

Ở kỳ điều hành giá xăng dầu hôm 1/8, giá xăng RON95-IIIkhông cao hơn 23.960 đồng/lít (tăng 1.170 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); xăng E5RON92 : không cao hơn 22.790 đồng/lít (tăng 1.160 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); dầu diesel 0.05S không cao hơn 20.610 đồng/lít (tăng 1.110 đồng/lít so với mức bán lẻ hiện hành); dầu hỏa: không cao hơn 20.270 đồng/lít (tăng 1.090 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành).

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước nói trên đã được liên Bộ Tài chính - Công Thương điều chỉnh tăng mạnh tại kỳ điều hành giá chiều 1-8 với mức tăng cao nhất là 1171 đồng/lít.

Ở lần điều chỉnh này, liên Bộ không chi Quỹ bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng và dầu mazut; chi Quỹ bình ổn giá đối với mặt hàng dầu diesel ở mức 400 đồng/lít; đối với mặt hàng dầu hỏa ở mức 300 đồng/lít.

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng đã trải qua 21 lần điều chỉnh, trong đó có 11 lần tăng, 7 lần giảm và 3 lần giữ nguyên.

Ngọc Vy