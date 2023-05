Giá xăng dầu hôm nay 13/5: Chưa ngừng giảm

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Lúc 6h ngày 13/5, giá dầu WTI giao dịch ở mức 70,04 USD/thùng, giảm 1,35 USD/thùng so với hôm qua. Trong khi đó dầu Brent giao dịch mức 74,17 USD/thùng, giảm 0,81 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Biểu đồ giá dầu thế giới. (Nguồn: Oil Prices)

Reuters đưa tin, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tăng 0,4% trong tháng 4, cao hơn so với mức tăng chỉ 0,1% trong tháng 3. Lý do chi phí nhiên liệu và giá thuê nhà tăng, trong khi lạm phát vẫn ở mức cao. Điều này làm tăng lo ngại Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì mức lãi suất cao hơn. Trong khi đó, dự trữ xăng dầu của Mỹ tăng mạnh so với dự báo dấy lên lo ngại nhu cầu đang sụt giảm, đẩy giá dầu trượt dốc. Tuy vậy, các nhà phân tích nhận định đà giảm của giá dầu thô sẽ bị hạn chế bởi nhu cầu xăng sớm tăng trở lại do nước Mỹ chuẩn bị bắt đầu mùa lái xe mùa hè.

Các nhà phân tích trước đó dự báo, lượng dầu dự trữ của Mỹ giảm 900.000 thùng và lượng xăng giảm 1,2 triệu thùng.

Bên cạnh đó, giá dầu còn chịu tác động tiêu cực sau khi Trung Quốc công bố các dữ liệu kinh tế kém sắc. Trung Quốc là nước tiêu thụ dầu lớn thứ hai thế giới. Sự phục hồi kinh tế của Trung Quốc có tác động rất lớn đến giá dầu. Bức tranh kinh tế phục hồi chậm và mức tiêu thụ nhiên liệu còn hạn chế của Trung Quốc đã khiến giá dầu gặp sức ép.

Giá xăng dầu trong nước

Ở thị trường trong nước, giá bán các loại xăng dầu hôm nay được áp dụng theo mức giá tại phiên điều hành chiều 11/5 của liên Bộ Tài chính - Công Thương. Theo đó, giá xăng giảm mạnh tới 1.320 đồng/lít, giá dầu giảm trong khoảng 556-647 đồng/lít (kg).

Ở kỳ điều hành này, nhà điều hành đã thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá đối với mặt hàng xăng E5 RON 92 ở mức 300 đồng/lít (kỳ trước 500 đồng/lít), xăng RON 95 ở mức 300 đồng/lít (kỳ trước 500 đồng/lít); dầu diesel ở mức 300 đồng/lít (như kỳ trước); dầu hỏa ở mức 300 đồng/lít (như kỳ trước); dầu mazut ở mức 300 đồng/kg (như kỳ trước) và không chi Quỹ bình ổn giá đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu.

Đây là lần giảm giá thứ ba liên tiếp của mặt hàng xăng. Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng đã trải qua 14 lần điều chỉnh giá, trong đó có 7 lần tăng, 6 lần giảm và 1 lần giữ nguyên.

Công Hiếu