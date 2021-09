Giá vàng hôm nay 6/9: Trụ vững ở ngưỡng cao

(VTC News) -

Giá vàng hôm nay

6h sáng nay (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới đang giao dịch ở ngưỡng 1.828 USD/ounce, không đổi so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng thế giới hôm nay tiếp tục trụ vững ở ngưỡng cao sau khi Mỹ công bố số lượng việc làm mới thấp hơn nhiều so với dự kiến.

Cụ thể, báo cáo của Bộ Lao Động Mỹ cho thấy chỉ có 235.000 việc làm mới được tạo ra trong tháng 8/2021, thấp hơn rất nhiều so với với dự báo là 720.000 việc làm.

Giá vàng trụ vững ở ngưỡng cao.

Số liệu việc làm mới không khỏi khiến nhiều người hoài nghi về tốc độ phục hồi của thị trường việc làm Mỹ, rộng hơn là nền kinh tế lớn nhất thế giới trong đại dịch COVID-19 và đặc biệt khi biến chủng Delta vẫn đang lây lan mạnh, đe doạ nỗ lực đưa cuộc sống trở lại bình thường mới của nhiều quốc gia.

Ảnh hưởng sâu sắc nhất của báo cáo trên là khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) phải giữ các kế hoạch tài chính hiện tại và trì hoãn kế hoạch giảm dần nguồn cung tiền trị giá 120 tỷ USD/tháng đến hết năm nay, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và nền kinh tế Mỹ sớm hồi phục do tác động của đại dịch.

Những yếu tố này sẽ có tác động cực kỳ tích cực đến tài sản trú ẩn an toàn như vàng vì nhiều lý do, trong đó, các dữ liệu cập nhật bi quan hơn nhiều so với kỳ vọng đã khiến giới đầu tư buộc phải tính đến vàng trong giỏ tài sản của mình.

Giá vàng trong nước

Giá vàng trong nước, kết thúc phiên giao dịch cuối tuần trước, Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng SJC ở mức: 56,50 triệu đồng/lượng (mua vào) và 57,50 triệu đồng/lượng (bán ra).

Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng hôm nay ở mức: 56,75 triệu đồng/lượng (mua vào) và 57,47 triệu đồng/lượng (bán ra).

Dự đoán giá vàng

Kết quả khảo sát về giá vàng tuần tới của Kitco với 15 chuyên gia trên phố Wall cho thấy, 10 người dự báo vàng tăng giá, có 2 người nhận định giá vàng sẽ giảm, như vậy, có 3 ý kiến cho rằng giá vàng sẽ đi ngang.

Trong khi đó, cuộc khảo sát trực tuyến với 637 người tham gia cho thấy, 65% trong số đó tin rằng giá vàng sẽ tăng, 19% cho rằng giá vàng giảm và 16% có quan điểm giá sẽ ít thay đổi.