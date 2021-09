Giá vàng hôm nay 5/9: Vàng tăng bốc đầu

(VTC News) -

Đầu ngày 5/9 giờ Việt Nam, giá vàng thế giới đang đứng mức 1.827,6 - 1.828,6 USD/ounce, tăng 11 USD mỗi ounce. Trong 24 giờ giao dịch trước khi chốt phiên cuối tuần, giá vàng thế giới thấp nhất tại 1.810 USD/ounce và cao nhất ghi nhận được là 1.835 USD/ounce.

Giá vàng thế giớ tăng bốc đầu trong tuần qua, đẩy giá vàng trong nước lên cao.

Dữ liệu thống kê từ Kitco cho thấy, giá kim loại quý gần đây tăng mạnh. Cụ thể, trong 30 ngày gần nhất, giá vàng thế giới tăng 16 USD, trong 6 tháng trở lại, vàng tăng 116 USD, tương ứng tăng 6,8%.

Giá vàng cuối tuần này tăng mạnh do tăng trưởng việc làm của Mỹ bất ngờ chậm lại trong tháng 8 khiến đồng USD giảm, dấy lên nghi ngờ về khung thời gian Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) tiến hành giảm thu mua tài sản. Nguyên nhân chủ yếu do một số tiểu bang và thành phố của nước này áp dụng trở lại các biện pháp hạn chế y tế do sự lây lan biến thể Delta.

Theo ông Ed Moya, chuyên gia phân tích cấp cao của Oanda, những thông tin trên là yếu tố tích cực đối với giá vàng vì việc số liệu thấp hơn nhiều so với kỳ vọng đã loại bỏ khả năng Ngân hàng Trung ương sẽ giảm hỗ trợ kinh tế trong tháng 9.

Ed Moya dự đoán giá vàng đang trong đà vượt qua ngưỡng 1.850 USD/ounce.

Trong nước, dù đang trong kỳ nghỉ lễ nhưng giá vàng vẫn được điều chỉnh mạnh theo nhịp tăng của thị trường thế giới. Hiện giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC ở mức 56,75 - 57,45 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) tăng 100.000 đồng so với hôm qua.

Tập đoàn Doji niêm yết giá vàng SJC khu vực Hà Nội ở mức 56,50 - 57,50 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tại các ngân hàng thương mại, Eximbank niêm yết vàng SJC mức 56,9 - 57,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Nhận định giá vàng tuần tới, nhà kinh tế Howie Lee của ngân hàng OCBC Bank của Singapore dự báo giá vàng sẽ tăng cao. Tuy nhiên, tình hình thị trường phụ thuộc vào tín hiệu từ nền kinh tế Mỹ.

Ông Bob Haberkorn, chiến lược gia thị trường cấp cao tại công ty môi giới RJO Futures (Mỹ) cho biết, mặc dù vàng đã nhận được một chút lức đẩy từ sự thoái lui ban đầu của đồng USD, xu hướng cho thấy lực đẩy này đang dần cạn kiệt.