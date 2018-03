Giá vàng hôm nay 3/3: Tăng nhẹ sau khi ngụp đầu trong đà giảm

(VTC News) - Giá vàng hôm nay 3/3 đang có dấu hiệu phục hồi sau khi thị trường đi xuống, mặc dù vậy, khối lượng người tham gia mua vàng giảm mạnh khiến thị trường trầm lắng.

Trong phiên giao dịch hôm qua, giá vàng trong nước tiếp tục giảm ở đầu phiên bởi chịu tác động chung từ thị trường thế giới. Bên cạnh đó nhu cầu mua vàng miếng có xu hướng chững lại, khiến thị trường phiên giao dịch hôm qua khá trầm lắng. Mặc dù vậy, so với thế giới, thị trường vàng trong nước có dấu hiệu tăng nhẹ.

Giá vàng hôm nay 3/3 tăng nhẹ sau khi giảm mạnh trong những ngày trước đó. Cụ thể, vàng SJC Hà Nội tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji giảm rất mạnh. Hiện tại, giá trị đang giao dịch ở ngưỡng: 36,65 – 36,75 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 60.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra. Giá vàng SJC hôm nay tại TP.HCM, đang được niêm yết ở ngưỡng: 36,65 – 36,75 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn - SJC, vàng SJC hiện đang giao dịch ở mức: 36,61 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,77 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 70.000 đồng/lượng.

Tại Công ty Vàng bạc Phú Nhuận PNJ, giá vàng SJC Hà Nội hôm nay đang được niêm yết là: 36,64 - 36,74 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng SJC tại Tp.HCM hiện đang được niêm yết: 36,56 - 36,74 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC hôm nay 3/3 tại Bảo tín Minh Châu đang được giao dịch 36,66 triệu đồng/lượng (chiều bán) và 36,74 triệu đồng/lượng (chiều mua).

Giá vàng miếng, vàng rồng Thăng Long, các loại trang sức tại Bảo tín Minh Châu đang hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao, hiện đang được giao dịch ở ngưỡng 36,66 - 37,03 triệu đồng/lượng.

Video: Giá vàng đi ngang cuối tuần

Trong khi đó, giá vàng thế giới ngày 3/3 tiếp tục đi xuống sau những phát biểu mới nhất của tân Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED). Tính tới thời điểm hiện tại (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới đứng tại 1.322,60 USD/ounce.

Theo dữ liệu do Bộ thương mại Mỹ công bố cho thấy chi tiêu tiêu dùng cá nhân tăng 0,4% trong tháng 1, tăng 0,1% so với tháng 12. Tuy nhiên lạm phát năm vẫn ở mức 1,7% không đổi so với tháng 12.

Lạm phát lõi sau khi loại bỏ giá lượng thực và giá năng lượng bất ổn một trong các chỉ số mà Fed ưa thích đã tăng 0,3% trong tháng 1 so với mức 0,2% trong tháng 12.

Lạm phát lõi tính theo năm vẫn ở mức 1,5% không đổi so với tháng 12. Thu nhập cá nhân tăng 0,4% trong khi thị trường dự báo con số này ở mức 0,3%.

Sau các thông tin trên vàng đã rơi xuống mức thấp trong vòng 2 tháng. Giá vàng hiện vẫn đứng sát ngưỡng hỗ trợ 1300$/ ounce.

Ông Jerome Powell cho biết, FED có thể tăng lãi suất bốn lần trong năm nay, thay vì ba lần như dự đoán thị trường đưa ra trước đây. Đồng USD tăng trở lại từ vùng đáy 3 năm, sau khi ông Powell bày tỏ quan điểm ủng hộ kế hoạch tăng dần dần nâng lãi suất lên.

Theo đó, Ủy ban Thị trường mở của Cục dự trữ liên bang Mỹ (FOMC) sẽ tiếp tục cân đối tình hình tài chính Mỹ để tránh khỏi một tình trạng kinh tế quá nóng và giữ lạm phát mục tiêu 2%.

Việt Vũ