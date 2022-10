Giá vàng hôm nay 14/10: Chưa kịp hồi phục, vàng tiếp tục giảm giá

(VTC News) -

Giá vàng hôm nay

Trên Kitco, lúc 17h ngày 13/10 (giờ Việt Nam) giá vàng thế giới được niêm yết ở ngưỡng 1.673 USD/ounce, giảm 1 USD/ounce so với cuối chiều qua.

Giá vàng trên thị trường quốc tế vẫn chịu áp lực bán và ở quanh đáy 2 năm rưỡi do USD treo quanh đỉnh 20 năm.

Vàng giảm giá vào đầu phiên giao dịch trên thị trường Mỹ trong bối cảnh lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ cùng với USD tăng, qua đó kéo bớt dòng tiền của giới đầu tư ra khỏi thị trường kim loại quý.

USD vẫn ở không xa so với đỉnh 20 năm và đây là yếu tố tiêu cực đối với vàng.

Giới đầu tư hiện đang chờ các báo cáo về lạm phát Mỹ.

Giá vàng hôm nay quay đầu giảm giá. (Ảnh minh hoạ).

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 9 sẽ được công bố vào Thứ Năm. Chỉ số này được dự báo sẽ vẫn ở mức cao, 8,1% so với cùng kỳ, so với mức 8,3% ghi nhận trong tháng 8.

Các thị trường tài chính vẫn ở trong tình trạng thiếu thanh khoản, qua đó ảnh hưởng tới nhiều thị trường như chứng khoán, hàng hóa.

Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF) vừa hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu, trong khi đánh giá lạm phát còn ở mức cao.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 17h ngày 13/10, trên sàn giao dịch của Doji, giá vàng được niêm yết ở mức 66 - 67 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong khi đó, trên sàn giao dịch của SJC, vàng SJC có giá mua vào là 66 triệu đồng/lượng, bán ra là 67 triệu đồng/lượng/

Giá vàng trang sức, giá vàng nhẫn 24K các loại được giao dịch quanh 51,75 - 52,85 triệu đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới đứng ở ngưỡng 1.673 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 12/2022 cũng ít biến động, đứng ở ngưỡng 1.674 USD/ounce.

Thị trường kim loại tiếp tục chịu sức ép bởi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tiếp tục tăng mạnh.

Đáng chú ý nhất đêm qua là lợi tức trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã tăng lên 3,962%.

Lợi tức trên trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đóng vai trò là tiêu chuẩn cho lãi suất thế chấp nhà ở tại nước này.

Lãi suất trung bình đối với các hợp đồng vay thế chấp cố định trong 30 năm tiếp tục tăng 6 điểm cơ bản lên 6,81% trong tuần kết thúc vào ngày 7/10.

Hiệp hội Ngân hàng Thế chấp Mỹ (MBA) hôm thứ Tư cho biết, lãi suất trung bình đối với khoản vay mua nhà phổ biến nhất ở Mỹ đã tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2006 khi lĩnh vực nhà ở tiếp tục chịu gánh nặng từ các điều kiện tài chính thắt chặt.

Lãi suất cho vay thế chấp cũng đã tăng hơn gấp đôi kể từ đầu năm nay do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) theo đuổi một lộ trình tăng lãi suất tích cực để giảm lạm phát cao đã đè nặng lên lĩnh vực nhà.

Chỉ số mua hàng trên lĩnh vực này, thước đo của các đơn vay thế chấp mua nhà dành cho hộ gia đình, đã giảm 2,1% so với tuần trước và thấp hơn 39% so với một năm trước; Trong khi chỉ số tái cấp vốn cho lĩnh vực nhà ở giảm 1,8% vào tuần trước và giảm 86% so với một năm trước.

Hoạt động xây dựng và bán nhà đã suy yếu đáng kể trong nhiều tháng gần đây, số lượng bán nhà đã ghi nhận tháng giảm thứ 7 liên tiếp. Tuy nhiên, giá nhà tại Mỹ vẫn ở mức cao đã làm xói mòn khả năng chi trả của những người mua nhà.

Dự báo giá vàng

Nhà đầu tư đang chờ đợi biên bản cuộc họp tháng 9/2022 của Fed. Trong khi đó, số liệu lạm phát, dự kiến công bố ngày 13/10, có thể làm sáng tỏ lộ trình tăng lãi suất của Fed.

Ilya Spivak, chiến lược gia tiền tệ tại DailyFX nhận định, thị trường vàng đang tạm chững lại trước những sự kiện rủi ro lớn, trong đó có biên bản họp của Fed và báo cáo CPI sắp tới. Fed càng mạnh tay thặt chặt lãi suất thì vàng càng kém hấp dẫn đối với nhà đầu tư.

Thị trường dự báo biển bản họp này sẽ chỉ xác nhận mong muốn thắt chặt chính sách lãi suất của Fed.

Vàng vốn được coi là rào cản chống lại lạm phát, song lãi suất tăng làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý này.

Chủ tịch Fed chi nhánh Cleveland Loretta Mester cho hay, ngay cả khi Fed nâng mức lãi suất lớn trong năm nay, thì vẫn chưa thể kiểm soát được lạm phát tăng cao và sẽ cần phải thúc đẩy chính sách thắt chặt tiền tệ.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cảnh báo, sức ép từ lạm phát, cuộc khủng hoảng năng lượng và thực phẩm cho căng thẳng Nga-Ukraine gây ra và lãi suất cao hơn đang đẩy thế giới đến bờ vực suy thoái.

Theo giới chuyên gia, dù nền kinh tế Mỹ tiếp tục mất đà và nguy cơ suy thoái gia tăng, nhưng Fed vẫn sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ của mình, điều này có thể giữ giá vàng thấp hơn trong thời gian dài.

Trong báo cáo về kim loại quý mới nhất, các nhà phân tích hàng hóa tại Heraeus Precious Metals đã cảnh báo các nhà đầu tư rằng, thị trường vàng có thể tiếp tục gặp khó khăn vào cuối năm khi lãi suất tăng hỗ trợ đồng USD.

Các chuyên gia này nhận định, Fed càng tiếp tục lộ trình thắt chặt tích cực của mình lâu bao nhiêu, đồng USD sẽ cản trở đà tăng của vàng lâu bấy nhiêu.