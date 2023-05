Giá vàng hôm nay 12/5: Vàng thế giới giảm sâu, trong nước tăng nhẹ

(VTC News) -

Sáng 12/5, giá vàng thế giới tiếp tục giảm nhưng vẫn trụ vững ở ngưỡng cao do USD trong xu hướng suy yếu.

Giá vàng thế giới sáng nay đứng ở mức 2.015 USD/ounce, giảm 15 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Báo cáo lạm phát của Mỹ cho thấy chỉ số giá tiêu dùng tháng 4 tăng 0,4% so với tháng 3 và tăng 4,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Vàng thế giới giảm 15 USD/ounce, trong khi vàng trong nước tăng 100.000 - 150.000 đồng/lượng.

Ngay sau khi báo cáo về CPI được công bố, thị trường đã thở phào nhẹ nhõm khi con số lạm phát không tăng cao hơn dự đoán. Tuy nhiên, các nhà giao dịch và nhà đầu tư cho rằng dữ liệu CPI mới này có thể sẽ không làm thay đổi quỹ đạo chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Thị trường hiện đang tập trung vào báo cáo chỉ số giá sản xuất của Mỹ sắp được công bố.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h sáng 12/5, giá vàng tại Doji được niêm yết ở mức 66,60 - 67,20 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với cùng thời điểm hôm qua.

Trong khi đó, giá vàng tại SJC được niêm yết ở mức 66,65 - 67,25 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 150.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với chiều qua.

Giá vàng nhẫn, nữ trang các loại giao dịch quanh mức 55,19 - 57,45 triệu đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 2.015 USD/ounce, giảm 15 USD/ounce so với sáng qua. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 2.037 USD/ounce. Giá vàng giao tương lai tháng 6 trên sàn Comex New York ở mức 2.038 USD/ounce, giảm 3 USD/ounce so với đêm qua.

Sáng 12/5, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá hơn 57,89 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), thấp hơn khoảng 9,28 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Dự báo giá vàng

Theo Bộ Lao động Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 của Mỹ tăng 4,9% so với cùng kỳ, giảm so với mức 5% trong tháng trước đó.

Sức cầu đối với vàng tăng nhanh sau khi nhiều đánh giá cho rằng việc lạm phát dưới 5% sẽ cho phép Fed tạm dừng việc thắt chặt chính sách tiền tệ mạnh mẽ của mình.

Jim Wyckoff, chiến lược gia thị trường cao cấp tại Kitco cho rằng, lạm phát giảm nhẹ làm tăng khả năng Fed sớm đảo chiều chính sách tiền tệ.

Tuy nhiên, một số nhà phân tích cảnh báo rằng, vàng vẫn còn đối mặt với áp lực bán ra khi CPI cơ bản vẫn tăng. Giá cả tiêu dùng vẫn ảnh hưởng tới nền kinh tế trên diện rộng.

Theo báo cáo, lạm phát lõi (bỏ qua biến động giá thực phẩm và năng lượng) vẫn tăng 0,4% trong tháng 4 (so với tháng 3). Lạm phát lõi tháng 4 tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước, chỉ giảm chút ít so với mức 5,6% trong tháng 3.

Theo phân tích kỹ thuật, trong ngắn hạn vàng vẫn trong xu hướng tăng giá. Mục tiêu sắp tới là 2.100 USD/ounce. Tuy nhiên, vàng phải vượt qua ngưỡng cản quan trọng ở mức 2.063,4 USD/ounce trước khi chinh phục đỉnh cao mới.

Nhìn về dài hạn, Bloomberg Intelligence mới đây cho biết trong báo cáo triển vọng tháng 5 của mình rằng, vàng đang tìm cách vượt trội so với các mặt hàng khác, bao gồm cả bạc, khi nguy cơ suy thoái kinh tế ở Mỹ gia tăng. Kim loại màu vàng được dự báo sẽ tăng tốc trong nửa cuối năm nay.

Công Hiếu