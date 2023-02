Giá tiêu hôm nay 28/2: Không có biến động, cao nhất 67.000 đồng/kg

(VTC News) -

Cập nhật diễn biến giá tiêu hôm nay

+ Giá tiêu trong nước

Giá tiêu trong nước hôm nay tiếp tục đi ngang khi không ghi nhận sự thay đổi so với 1 ngày trước đó, dao động ở mức 64.500 - 67.000 đồng/kg.

Giá hồ tiêu trong nước hôm nay không có biến động. (Ảnh minh họa)

Cụ thể, tại Bà Rịa - Vũng Tàu, giá tiêu hôm nay ở mức 67.000 đồng/kg, giữ nguyên so với hôm trước.

Tại Bình Phước, giá tiêu hôm nay ghi nhận ở mức 66.000 đồng, không thay đổi so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá tiêu hôm nay tại hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông cũng không ghi nhận sự biến động, giao dịch ở mức 65.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Đồng Nai ghi nhận ở mức 64.500 đồng/kg, không biến động với một ngày trước đó.

Tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu ghi nhận mức 64.500 đồng/kg, giữ nguyên so với phiên giao dịch hôm qua.

Địa phương Giá (đồng) Thay đổi so với 1 ngày trước (đồng) Bà Rịa - Vũng Tàu 67.000 - Bình Phước 66.000 - Đắk Lắk 65.500 - Đắk Nông 65.500 - Đồng Nai 64.500 - Gia Lai 64.500 -

+ Dự báo giá tiêu

Tổng kết tuần vừa qua, giá tiêu nội địa tăng 500 - 1.000 đồng/kg. Từ sau Tết Nguyên đán giá tiêu trong nước bắt đầu tăng trở lại khi Việt Nam bước vào thu hoạch rộ vụ mới. Tuần trước, giá tiêu xuất khẩu của Việt Nam cũng được Cộng đồng Hồ tiêu thế giới niêm yết tăng.

Thị trường tăng mạnh ngay cả trong giai đoạn thu hoạch một phần là do yếu tố lạm phát đang tăng cao. Đồng thời, Trung Quốc đang quay trở lại mua hàng sau thời gian đóng cửa để thực hiện chính sách Zero Covid. Hiện nay giá tiêu trong nước đã tăng 13 - 15 % so với trước Tết Nguyên đán.

Trước hết, về kinh tế vĩ mô, đồng USD đang tăng cao gây áp lực lên các sàn hàng hóa. Các nhà đầu tư suy đoán khả năng FED tăng lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng 3. Trong tuần qua, đồng bạc xanh tiếp đà tăng mạnh, với mức tăng tuần 1,35%, đạt mốc 105,26%.

Về nhu cầu, theo ghi nhận cuối tuần trước lực mua từ các nhà nhập khẩu Trung Quốc, thậm chí Mỹ và EU đã chậm lại khi giá tiêu trong nước tăng mạnh thời gian qua. Họ đang ở trạng thái chờ giá thấp hơn khi hàng vụ mới ra thị trường mạnh hơn.

Hiện hồ tiêu vụ mới vẫn chậm đưa ra thị trường, Đắk Nông, Bà Rịa, Đồng Nai sẽ thu hoạch xong trước, trong khi Gia Lai, Đăk Lăk kết thúc chậm hơn. Sản lượng vụ mới sụt giảm đang giúp thị trường hồi phục dần.

Theo các chuyên gia, người mua đang chờ giá thấp hơn trong khi nông dân và thương lái lại đang găm hàng để chờ giá cao. Thị trường tiếp tục là "sự giằng co" của cung/cầu. Trong cuộc chơi này, bên nào không đủ "kiên nhẫn" sẽ đánh mất lợi thế và quyền quyết định về giá sẽ rơi vào tay bên còn lại.

Tuy vậy, đa số ý kiến nhận định thị trường không còn tăng mạnh như đầu tháng 2/2023. Giá sẽ ổn định trong tầm 65.000 - 68.000 đồng/kg, khả năng lên 70.000 đồng/kg đầu tháng 3 thấp. Yếu tố mạnh thay đổi thị trường sẽ đến từ quyết định tăng lãi suất của FED và số liệu xuất khẩu tháng 2/2023 của Việt Nam.

Cập nhật giá hồ tiêu thế giới

Trên thị trường thế giới, kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá tiêu đen Việt Nam giao dịch ở 3.325 USD/tấn với loại 500 g/l, tăng 75 USD/tấn, tương đương 2,26%, loại 550g/l thêm 25 USD/tấn, lên mức 3.375 USD/tấn; giá tiêu trắng ở mức 4.880 USD/tấn, thêm 130 USD, tương đương 2,66%.

Sau khi được báo cáo không có xu hướng tăng trong 2 tuần qua, giá tiêu Ấn Độ đã phản ứng tích cực trong tuần này. Sau khi phản hồi tiêu cực trong hai 2 qua, giá hồ tiêu Indonesia cũng tăng nhẹ.

Thị trường tiêu đen châu Á - Thái Bình Dương (APAC) dự kiến sẽ đóng góp 2.607,8 triệu USD vào thị trường hồ tiêu đen nói chung vào cuối năm 2024.

So với tiêu đen hữu cơ, tiêu đen thông thường chiếm thị phần cao nhất là 82,5% trong năm 2016 và dự kiến sẽ giảm 1,1 điểm cơ bản vào năm 2024 so với năm 2016. Phân khúc này ước tính trị giá 1.055,6 triệu USD vào cuối năm 2024.

Người tiêu dùng đang chuyển hướng ưa chuộng tiêu đen hữu cơ do xu hướng gia tăng các sản phẩm hữu cơ trên toàn thế giới, bên cạnh đó là nhu cầu tiêu đen nguyên liệu tự nhiên ngày càng tăng trong các ngành công nghiệp khác nhau như thực phẩm và đồ uống, chăm sóc cá nhân và chăm sóc sức khỏe.

Nguyên nhân cho dự báo tăng trưởng này là do người tiêu dùng đang chuyển hướng ưa chuộng tiêu đen hữu cơ do xu hướng gia tăng các sản phẩm hữu cơ trên toàn thế giới.

Bên cạnh đó là nhu cầu hồ tiêu đen nguyên liệu tự nhiên ngày càng tăng trong các ngành công nghiệp khác nhau như thực phẩm và đồ uống, chăm sóc cá nhân và chăm sóc sức khỏe.

Thành Lâm