Giá thịt lợn tại chợ bất ngờ giảm mạnh

Giá giảm vẫn ế

Những ngày này, bà Phan Thu Hải ở Nguyễn Hữu Thọ (Hoàng Mai, Hà Nội) đi chợ cảm thấy "dễ thở" hơn, bởi giá mặt hàng thịt lợn đã giảm mạnh, về mức tương đối thấp.

"Rất lâu rồi tôi mới có thể mua được thịt ba chỉ ngoài chợ với giá 110.000 đồng/kg, sườn lợn 120.000 đồng/kg", bà nói,

Ghi nhận của PV. VietNamNet tại các khu chợ ở Hà Nội, thời điểm này, giá thịt lợn được điều chỉnh giảm khá mạnh. Đơn cử, tại chợ Đại Từ, sườn lợn, thịt nạc thăn giá 120.000 đồng/kg, thịt ba chỉ, chân giò giá 110.000 đồng/kg, thịt mông sấn, vai sấn giá 100.000 đồng/kg,...

Tại chợ Kim Giang (Thanh Xuân), giá thịt lợn cũng hạ về mức 90.000-120.000 đồng/kg tùy loại.

Giá thịt lợn tại chợ Hà Nội giảm mạnh (Ảnh: Tâm An)

Chị Hoàng Kim Tuyến, tiểu thương bán thịt lợn tại chợ Kim Giang, cho biết, giá xăng giảm, giá lợn hơi cũng giảm nên giá thịt lợn tại chợ điều chỉnh giảm theo. Tuy vậy, sức mua khá yếu, thịt lợn ế ẩm.

"Theo quy luật, cận Tết giá các loại hàng hóa sẽ tăng, trong đó có mặt hàng thịt lợn. Nhưng nay, giá thịt lợn từ chuồng đến chợ đều giảm", chị Tuyến nói. Hiện, mặt hàng này tại chợ giảm khoảng 15.000-30.000 đồng/kg so với tháng 9 vừa qua. Còn nếu so với thời điểm giữa năm, giá heo hơi và giá thịt heo đã giảm 30%.

Tại một siêu thị lớn trên đường Nguyễn Xiển (Thanh Trì), giá thịt lợn các loại cũng có xu hướng hạ nhiệt. Theo đó, thịt nạc xay được niêm yết ở mức 119.000 đồng/kg, xương đuôi lợn giá 60.000 đồng/kg, thịt ba chỉ giá 152.000-167.000 đồng/kg, sườn non giá 185.000 đồng/kg, bắp giò giá 140.000 đồng/kg...

Chưa bao giờ thấy giá giảm vào cận Tết

Trao đổi với PV. VietNamNet chiều 7/12, ông Nguyễn Công Bắc - chủ trang trại chăn nuôi lợn quy mô hơn 1 vạn con ở Sơn La, nói: "Giá lợn hơi xuất chuồng giảm còn 52.000-53.000 đồng/kg. Thương lái bắt lợn khá chậm".

Mức giá này đã duy trì được khoảng một tuần nay. Trước đó, giá lợn hơi cũng neo một thời gian khá dài ở quanh mốc 54.000-58.000 đồng/kg - tức người chăn nuôi phải bán lợn hơi dưới mức giá thành.

Ông Bắc chăn nuôi lợn được 20 năm nay. Theo quy luật thị trường, từ tháng 10 Dương lịch hàng năm giá lợn hơi sẽ nhích dần lên. Đến cận Tết Nguyên đán, giá thường tăng mạnh bởi nhu cầu tăng đột biến. Song năm nay, giá lợn lại quay đầu giảm và chưa thấy có dấu hiệu tăng trở lại.

Tại hầu hết các tỉnh, thành phố, giá lợn hơi xuất chuồng phổ biến ở mức 51.000-53.000 đồng/kg.

Ngồi cung dồi dào, nhu cầu lại yếu nên giá lợn hơi khó tăng trở lại (Ảnh: Tâm An)

Mới đây, tại diễn đàn "Kết nối tiêu thụ các sản phẩm chủ lực phía Nam phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023", ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Đồng Nai, thừa nhận, giá lợn hơi tại địa phương rất thấp, dao động từ 48.000-53.000 đồng/kg. Trong khi giá thức ăn chăn nuôi, vật tư chăm sóc neo ở mức cao. Đây là điều rất khó cho người chăn nuôi.

Hiện địa phương đang chỉ đạo để cố gắng duy trì đàn lợn, đảm bảo nguồn cung cho dịp Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, cần có giải pháp khi giá lợn hơi xuống mức thấp, ông kiến nghị.

Theo các chuyên gia, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2023 cận kề, nhu cầu thực phẩm cho ngày Tết sẽ tăng lên, trong đó có nhu cầu sử dụng thịt gia súc. Tuy nhiên, mức tăng sẽ không như kỳ vọng bởi nguồn cung trong nước cao.

Tổng đàn lợn cả nước hiện nay khoảng 28,6 triệu con, sản lượng ước đạt 3,23 triệu tấn thịt lợn. Với đà tăng trưởng hiện nay, nếu không gặp bất lợi về dịch bệnh thì nguồn cung thịt lợn từ nay đến cuối năm và dịp Tết Nguyên đán sẽ được đảm bảo.

Năm 2023, sản lượng thịt lợn hơi ước tăng 4% so với năm 2022. Giá lợn được kỳ vọng tăng 5% do nhu cầu ăn uống bên ngoài phục hồi và thiếu hụt nguồn cung. Các hộ chăn nuôi vẫn ngần ngại tái đàn do giá lợn giảm, trong khi giá thức ăn chăn nuôi vẫn ở mức cao.