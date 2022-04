Giá roi đỏ An Phước rớt từng ngày, rẻ chưa từng có

Roi đỏ An Phước - đặc sản nổi tiếng ở miền Tây, được nhà vườn trồng nhiều để phục vụ hoạt động xuất khẩu. Trên thị trường, loại trái cây đặc sản này thường được rao bán với mức giá cao, dao động từ 70.000-110.000 đồng/kg tuỳ loại và tuỳ thời điểm.

Với mức giá này, roi đỏ An Phước luôn nằm trong top đầu những loại trái cây nội địa có giá đắt đỏ.

Thời gian gần đây, loại roi đỏ không hạt, ăn giòn tan, ngọt mát và mọng nước này giá lại rớt thảm. Trên “chợ mạng”, roi An Phước xuất khẩu được rao bán la liệt. Đáng nói, một số nơi bán roi đỏ Vip giá cũng chỉ 25.000-30.000 đồng/kg, loại thường chỉ 20.000 đồng/kg.

Chị Đàm Thu Trang ở Trịnh Đình Cửu (Hoàng Mai, Hà Nội) chia sẻ, quả roi đỏ An Phước nhiều nước, ngọt mát lại không có hạt nên chị hay mua về ăn mỗi khi vào mùa. Tuy nhiên, roi có giá khá đắt đỏ, chị thường phải mua với giá từ 65.000-80.000 đồng/kg.

Roi An Phước - loại trái cây đặc sản miền Tây luôn có giá vô cùng đắt đỏ.

“Không những giá đắt mà roi mua về ăn tỷ lệ quả sâu phải bỏ đi cũng kha khá. Có lần không chọn kỹ roi mua về tôi phải bỏ mất 1/3 vì sâu”, chị nói.

Cách đây hơn một tuần, chị mua roi đỏ An Phước với giá 45.000 đồng/kg đã thấy quá rẻ. Roi ăn giòn ngọt, gần như không có quả bị sâu.

Sáng nay, thấy một cửa hàng trái cây rao bán roi đỏ An Phước Vip 25.000 đồng/kg, loại thường 20.000 đồng/kg, chị Trang đặt mua luôn 10kg loại Vip. Cửa hàng còn bao giá, nếu tỷ lệ sâu quá 10% thì đổi số lượng tương ứng.

Chị Vũ Thị Bảo Nhi ở Hoàng Văn Thái (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, cả vợ chồng, con cái đều thuộc diện thừa cân nên roi đỏ An Phước là một trong những loại quả thường xuyên được chị chọn mua.

Quả roi này có có phần thịt bên trong trắng xốp, giòn thơm, mọng nước, vị ngọt thanh, đặc biệt là không có hạt. Chúng là loại quả có ít calo, hàm lượng nước và chất xơ cao, được xếp vào nhóm trái cây có tác dụng giảm cân, đồng thời kiểm soát lượng đường… có nhiều vitamin tốt cho sức khoẻ.

Thế nhưng, chị Nhi thừa nhận mình thường phải mua roi đỏ An Phước với mức giá cao. Có thời điểm giá lên tới trên 100.000 đồng/kg.

“Dạo này giá càng ngày càng hạ nhiệt. Cứ vài hôm lại thấy chủ hàng báo giá roi giảm thêm vài nghìn đồng mỗi cân”, chị nói và cho hay, một tuần trở lại đây chị mua được roi An Phước với giá từ 20.000-25.000 đồng/kg. Song, đây là mức giá mua theo set 5kg hoặc 10kg.

Dịp này, roi đỏ An Phương giá giảm mạnh xuống mức rẻ chưa từng có.

Trao đổi với PV. VietNamNet, chị Lương Thị Phương - chủ một cửa hàng trái cây tại Cầu Giấy (Hà Nội) - thừa nhận, giá roi An Phước đang giảm theo ngày.

Theo chị Phương, roi đỏ An Phước là loại quả đặc sản được trồng nhiều ở miền Tây. Chúng là giống roi được ghép từ mắt giống roi Thongsamsri (Thái Lan) trên cây roi xanh đường Việt Nam. Trái roi An Phước có hình dáng như cái chuông, đế quả to, vỏ màu đỏ sẫm, bóng và nhẵn mịn. Bên trong thịt quả màu trắng xốp, giòn thơm, mọng nước, vị ngọt thanh.

Loại roi này cho quả quanh năm, nhưng chính vụ là từ tháng 11 năm trước đến tháng 6 năm sau. Phần lớn sản lượng roi thu hoạch tại các nhà vườn đều được các doanh nghiệp thu mua để xuất khẩu. Một lượng nhỏ roi bán tại thị trường nội địa với giá tương đối cao.

Chị nhập roi đỏ An Phước về bán đã được khoảng 5 năm. Có thời điểm giá roi lên tới 110.000 đồng/kg, lúc rẻ cũng khoảng 65.000-70.000 đồng/kg. Nay, hàng loại Vip giá cũng chỉ 30.000 đồng/kg với khách mua lẻ, mua theo set 5-10kg giá sẽ rẻ hơn.

“Hôm nay tôi về một xe roi đỏ An Phước, tất cả đều là hàng Vip. Giá bán xả 25.000 đồng/kg với khách mua 10kg”, chị nói. Đến đầu giờ chiều nay, 2,5 tấn roi đỏ đã được khách đặt mua gần hết.

Chị Hằng cũng tiết lộ, dịp này cứ cách ngày chị về một chuyến roi đỏ An Phước. Mỗi chuyến về từ 2-3 tấn tuỳ nhu cầu thị trường. Có chuyến chị về roi đỏ loại thường bán với giá 20.000 đồng/kg áp dụng cho khách mua theo set 10kg, có chuyến về hàng Vip giá cũng chỉ 25.000-30.000 đồng/kg tuỳ khách đặt mua lượng ít hay nhiều.