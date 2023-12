Giả mạo Cổng dịch vụ công quốc gia để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Chiều 20/12, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội cho biết, gần đây cơ quan công an nhận được tin báo, tố giác của người dân về việc nhận được cuộc gọi của các đối tượng giả mạo cán bộ Cơ quan Nhà nước, Công an phường… đề nghị cài đặt ứng dụng Cổng dịch vụ công quốc gia để thực hiện cập nhập thông tin cá nhân.

Theo đó, các đối tượng sẽ gửi đường link như: https://viet.lgovn.cc. Sau khi cài đặt ứng dụng giả mạo, đối tượng chiếm quyền điều khiển điện thoại, màn hình bị tối đen, bị hại không thao tác được trên màn hình, không tắt nguồn được.

Link giả mạo ứng dụng Cổng dịch vụ công quốc gia. (Ảnh CACC)

Lúc này đối tượng vào các ứng dụng ngân hàng, ví điện tử trên điện thoại của bị hại, thực hiện giao dịch chuyển tiền để chiếm đoạt.

Từ đó, Công an TP Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác khi nhận các cuộc gọi điện thoại từ người lạ, tự xưng là cán bộ, cơ quan Nhà nước để thông báo, yêu cầu bổ sung, cung cấp thông tin cá nhân qua điện thoại, tuyệt đối không cài đặt các phần mềm, ứng dụng theo yêu cầu của các đối tượng.

Người dân truy cập vào Cổng dịch vụ công quốc gia thông qua tên miền https://dichvucong.gov.vn/, không nên truy cập, tải và cài đặt ứng dụng trên điện thoại qua các đường dẫn hoặc những kênh không chính thống. Khi phát hiện các website, ứng dụng giả mạo, lừa đảo cần thông báo ngay với các cơ quan chức năng để được hỗ trợ.