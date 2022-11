Giá iPad Gen 10 chính hãng từ 10,9 triệu đồng tại Việt Nam

(VTC News) -

Thế hệ iPad Gen 10 mở bán tại một số thị trường quốc tế cách đây một tháng nhưng tới nay mới chính thức phân phối tại Việt Nam. Ban đầu, sản phẩm có giá dự kiến 12,99 triệu đồng nhưng ngay trong giai đoạn mở bán đợt 1, một số đại lý điều chỉnh để phù hợp với những thay đổi của thị trường

Ghi nhận tại hệ thống Di Động Việt, đại lý uỷ quyền chính thức của Apple tại Việt Nam (AAR), từ khi ra mắt đến nay, iPad Gen 10 được nhiều người quan tâm, cao gấp 2 lần so với iPad Gen 9 nhờ kiểu dáng mới hiện đại và đẹp mắt hơn. Hiện đơn vị mở bán iPad Gen 10 với giá từ 10,99 triệu đồng (niêm yết 12,99 triệu đồng) cho bản Wi-Fi trong khi model thêm kết nối 5G có giá khởi điểm từ 15,49 triệu đồng.

Bà Phùng Phương, đại diện truyền thông Di Động Việt đánh giá: "Apple đã thay đổi thiết kế cho iPad Gen 10 với kiểu dáng mới, bổ sung các màu sắc trẻ trung, năng động… Với mức giá hiện tại, model sẽ phù hợp với những bạn trẻ yêu thích thiết kế hiện đại, có ngân sách vừa phải và không yêu cầu khắt khe về cấu hình".

iPad Gen 10 thay đổi ngoại hình hoàn toàn so với các model tiền nhiệm.

Thiết kế trên dòng iPad tiêu chuẩn giờ đây đã bỏ phím Home truyền thống vốn xuất hiện từ thế hệ máy đầu tiên, màn hình cũng tăng từ 10,2 inch lên 10,9 inch, viền mỏng hơn so với model tiền nhiệm. iPad Gen 10 có 4 màu sắc mang đậm dấu ấn trẻ trung, gồm: Xanh, Hồng, Vàng và Bạc.

Ông Nguyễn Thế Kha, Giám đốc khối Viễn thông Di động hệ thống FPT Shop và F.Studio by FPT nhận định: "iPad Pro M2 và iPad Gen 10 là 2 dòng sản phẩm vừa ra mắt của Apple, ngoài iPad Pro chủ yếu nâng cấp chip M1 lên M2 thì iPad Gen 10 có thể coi như ‘lột xác’. Việt Nam luôn có một lượng nhu cầu duy trì tốt và thường xuyên với dòng sản phẩm iPad vì ngoài việc giải trí thì mẫu máy tính bảng này hiện tại có vai trò lớn trong làm việc và học tập. Dù mới mở bán, chúng tôi đã ghi nhận mức tiêu thụ rất tích cực từ thị trường".

Vị lãnh đạo cũng nhấn mạnh dòng iPad Pro M2 đang có sức tiêu thụ "đặc biệt tốt". Theo ông, nguyên nhân bởi thời điểm mở bán chính thức iPad ở Việt Nam tại hệ thống trùng với giai đoạn kích cầu cuối năm và chuẩn bị cho Tết. "Nên hiện tại chúng tôi có chương trình dành cho khách hàng mua iPad với mức giảm giá đến 3 triệu đồng", ông Kha cho biết thêm.

Theo anh Nguyễn Lạc Huy, đại diện CellphoneS, iPad Gen 10 khai thác tập khách hàng mới, nằm giữa phân khúc iPad Gen 9 và iPad Air. "Tỷ lệ khách hàng đăng ký nhận thông tin về hàng sớm đối với mẫu iPad Gen 10 nhiều hơn khoảng 2 lần so với iPad Air đợt trước. Về màu sắc, người dùng có nhiều sự lựa chọn nhưng có xu hướng quan tâm màu Xanh dương và Bạc, chiếm khoảng 80% tại hệ thống. Tỷ lệ phiên bản bộ nhớ 64 GB khoảng 70%, còn lại là bản 256 GB. Cùng với đó bản Wi-Fi cũng đang 'áp đảo' bản tiêu chuẩn với 80% - 20%", anh Huy chia sẻ.

iPad Gen 10 được trang bị chip A14 Bonic, nâng cấp so với A13 Bionic trên iPad Gen 9 của năm ngoái. Bộ xử lý mới giúp máy cải thiện đến 20% hiệu năng CPU, đồng thời tăng 10% khả năng xử lý đồ họa so với thế hệ trước. Apple khẳng định với chip A14 Bionic, iPad Gen 10 sẽ nhanh hơn 5 lần so với máy tính bảng Android bán chạy nhất. Đối với các công việc hàng ngày như chỉnh sửa video có độ phân giải cao hoặc chơi trò chơi đồ họa nặng, A14 Bionic sẽ mang lại hiệu suất và hiệu quả vượt trội.

Ngoài ra, iPad Gen 10 sẽ có những chuẩn kết nối hiện đại như Wi-Fi 6 và 5G tùy từng phiên bản. Đặc biệt, cổng USB-C đã thay thế cho cổng Lightning truyền thống.