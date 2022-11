Giá heo hơi hôm nay 3/11: Tiếp tục giảm giá

(VTC News) -

Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc giảm 1.000 - 2.000 đồng/kg

Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi hôm nay giảm 1.000 - 2.000 đồng/kg ở một số tỉnh so với ngày trước đó, hiện giá heo hơi dao động trong khoảng 53.000 - 58.000 đồng/kg.

Thị trường heo hơi miền Bắc giảm rải rác ở một vài địa phương. Trong đó, mức giá 54.000 đồng/kg được ghi nhận tại hai tỉnh Yên Bái và Lào Cai sau khi hạ nhẹ một giá.

Sau khi giảm 2.000 đồng/kg, tỉnh Bắc Giang điều chỉnh giao dịch xuống ngang bằng với tỉnh Phú Thọ là 55.000 đồng/kg.

Các địa phương còn lại có giá đi ngang trong ngày hôm nay.

Bảng giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên giảm 1.000 đồng/kg

Giá heo hơi khu vực miền Trung, Tây Nguyên ổn định trong hôm nay, giao dịch trong khoảng 53.000 - 57.000 đồng/kg.

Hiện tại, hai tỉnh Quảng Bình và Lâm Đồng tiếp tục neo tại ngưỡng 57.000 đồng/kg.

Heo hơi tại Đắk Lắk và Ninh Thuận đang được thu mua với giá 53.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Ngoại trừ Nghệ An hạ nhẹ một giá xuống còn 54.000 đồng/kg, các địa phương còn lại giao dịch ổn định trong khoảng 55.000 - 56.000 đồng/kg.

Bảng giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam ổn định

Thị trường heo hơi khu vực phía Nam hôm nay đi ngang. Giá thu mua chung đang dao động trong khoảng 51.000 - 57.000 đồng/kg.

Theo đó, giá heo hơi được ghi nhận tại Bình Phước, TP.HCM và Bình Dương là 57.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Heo hơi tại các tỉnh Đồng Nai, Long An, Vĩnh Long, Tiền Giang, Bạc Liêu, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang và Cà Mau đang được giao dịch trong khoảng 55.000 - 56.000 đồng/kg.

Bảng giá heo hơi hôm nay tại miền Nam.

Theo các chuyên gia thị trường giá heo hơi trên cả nước đều đã xuống dưới mức 60.000 đồng/kg. Với mức giá như trên, nhiều người chăn nuôi, nhất là chăn nuôi nhỏ lẻ đang thua lỗ. Bởi giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng, cùng với nhiều vật tư, nguyên liệu đầu vào tăng mạnh, đã đẩy giá thành chăn nuôi heo lên ở mức cao, vào khoảng 60.000 đồng/kg.

Giá heo hơi liên tục giảm trước hết là do nhu cầu tiêu thụ thịt heo giảm mạnh, lượng tiêu thụ thịt heo trên đầu người hiện đang thấp hơn nhiều so với những năm trước đây.

Nguyên nhân chủ yếu là do giá cả nhiều hàng hóa, dịch vụ tăng cao sau COVID-19, trong khi người dân eo hẹp về đồng tiền khi thu nhập không tăng, thậm chí giảm trong bối cảnh nhiều công ty, xí nghiệp do khó khăn về thị trường bởi tác động từ lạm phát tăng cao trên toàn cầu, xung đột Nga - Ukraina, khủng hoảng năng lượng, chính sách Zero COVID của Trung Quốc… nên đơn hàng giảm mạnh, buộc phải cắt giảm giờ làm việc.

Nhiều ý kiến trong ngành chăn nuôi nhận định, năm 2023 vẫn đầy khó khăn với chăn nuôi heo khi mà giá nguyên liệu, thức ăn tiếp tục ở mức cao, nhất là trong bối cảnh USD đang tăng giá mạnh và Nga vừa đình chỉ thỏa thuận ngũ cốc với Ukraine.

Giá heo hơi hôm nay tiếp tục đi xuống.

Theo số liệu ước tính của Tổng cục Thống kê, tổng đàn heo của cả nước tính đến thời điểm cuối tháng 9 năm 2022 là 24,73 triệu con, tăng 8,8% so với cùng thời điểm năm 2021; tổng đàn và sản lượng gia cầm 9 tháng tiếp tục tăng do khu vực hộ và doanh nghiệp đều phát triển ổn định.

Cụ thể, tổng số gia cầm của cả nước tính đến thời điểm cuối tháng 9 năm 2022 là 531,66 triệu con, tăng 3,8% so với cùng thời điểm năm 2021; tổng số trâu của cả nước là 2,25 triệu con, giảm 1,1%; tổng số bò là 6,41 triệu con, tăng 3,4% so với cùng thời điểm năm 2021.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2022, sản lượng thịt heo hơi xuất chuồng cả nước ước đạt 323,7 nghìn tấn, tăng 5,8%; sản lượng thịt trâu hơi xuất chuồng ước đạt 88,2 nghìn tấn, tăng 2,1%; sản lượng thịt bò hơi xuất chuồng ước đạt 348,9 nghìn tấn, tăng 4,2%.

Sản lượng sữa bò tươi 9 tháng ước đạt 932,1 triệu lít, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2021; sản lượng thịt gia cầm hơi xuất chuồng 9 tháng ước đạt 1467,1 nghìn tấn, tăng 4,8%; sản lượng trứng gia cầm 9 tháng ước đạt 13,4 tỷ quả, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm 2021.