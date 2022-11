Giá heo hơi hôm nay 20/11: Ít biến động

(VTC News) -

Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc không biến động

Theo ghi nhận, thị trường heo hơi tại miền Bắc hôm nay không có nhiều biến động về giá. Ngoại trừ tỉnh Hưng Yên tăng 1.000 đồng/kg lên mức 53.000 đồng/kg, các địa phương khác có giá không đổi so với hôm qua.

Cụ thể, heo hơi tại các tỉnh, thành bao gồm Yên Bái, Lào Cai, Nam Định, Thái Bình, Hà Nam, Hà Nội và Ninh Bình đều được thu mua với giá 52.000 đồng/kg.

Cùng thời điểm khảo sát, các địa phương còn lại có cùng mức giao dịch là 53.000 đồng/kg.

Như vậy, giá heo hơi tại miền Bắc hôm nay dao động trong khoảng 52.000 - 53.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đồng) Tăng/giảm (đồng) Hưng Yên 53.000 Tăng 1.000 Thái Nguyên 53.000 Không tăng, không giảm Phú Thọ 53.000 - Vĩnh Phúc 53.000 - Hà Nội 52.000 -

Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên giảm nhẹ ở một vài địa phương

Giá heo hơi hôm nay ít biến động.

Theo khảo sát, giá heo hơi khu vực miền Trung, Tây Nguyên giảm rải rác 1.000 - 2.000 đồng/kg ở một số địa phương.

Trong đó, tỉnh Ninh Thuận giảm nhẹ 1.000 đồng/kg về mức 53.000 đồng/kg - ngang với hai tỉnh Lâm Đồng và Đắk Lắk.

Cùng thời điểm khảo sát, tỉnh Bình Thuận giảm 2.000 đồng/kg về mức 51.000 đồng/kg - thấp nhất khu vực.

Tại các địa phương còn lại không ghi nhận biến động về giá, hiện duy trì trong khoảng 52.000 - 54.000 đồng/kg.

Như vậy, heo hơi tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên đang được thu mua với giá dao động trong khoảng 51.000 - 54.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đồng) Tăng.giảm (đồng) Ninh Thuận 53.000 Giảm 1.000 Bình Thuận 51.000 Giảm 2.000 Khánh Hoà 54.000 Không tăng, không giảm Đắk Lắk 53.000 - Nghệ An 52.000 -

Giá heo hơi tại miền Nam đi ngang trên diện rộng

Tại khu vực phía Nam, giá heo hơi đi ngang trên diện rộng.

Cụ thể, heo hơi tại tỉnh Kiên Giang tiếp tục được thu mua với giá thấp nhất khu vực là 51.000 đồng/kg. Trong khi đó, Cà Mau có giá thu mua cao nhất khu vực với 55.000 đồng/kg.

Các tỉnh bao gồm Long An, Cần Thơ, Trà Vinh và Sóc Trăng có cùng mức giao dịch là 52.000 đồng/kg.

Tại các địa phương còn lại giá thu mua cùng ở mốc 53.000 đồng/kg.

Giá heo hơi tại khu vực miền Nam đang dao động trong khoảng 51.000 - 55.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đồng) Tăng/giảm (đồng) TP Hồ Chí Minh 53.000 Không tăng, không giảm Bình Dương 53.000 - Đồng Nai 53.000 - Vũng Tàu 53.000 - Tây Ninh 53.000 -

Sớm cơ cấu lại ngành chăn nuôi

Giá heo hơi liên tục lên xuống thất thường khiến cả người chăn nuôi lẫn người tiêu dùng chóng mặt. Điều đó cho thấy sự phát triển của ngành chăn nuôi đang tồn tại rất nhiều vấn đề.

Trên thực tế, có thời điểm khủng hoảng thừa, giá heo hơi xuất chuồng chỉ đạt hơn 20.000 đồng/kg nhưng có thời điểm thiếu hụt nguồn cung, đẩy giá heo hơi tăng lên trên 100.000 đồng/kg. Việc giá tăng quá cao, hay giảm quá thấp đều tác động mạnh tới nền kinh tế. Bởi trong tổng cơ cấu ngành chăn nuôi của nước ta, chăn nuôi heo chiếm trên 60% giá trị.

Ngoài ra, thịt heo cũng là thực phẩm chủ đạo trong cơ cấu bữa ăn hàng ngày của người tiêu dùng Việt. Trong cơ cấu các loại thịt đến năm 2025, thịt heo chiếm khoảng 63 - 65%.

Thịt heo chiếm khoảng 63 - 65% trong cơ cấu bữa ăn của người Việt Nam.

Sở dĩ thị trường thịt heo thiếu ổn định là do sản xuất chưa theo tín hiệu thị trường. Hiện tỷ lệ chăn nuôi nhỏ lẻ ở nước ta vẫn đang khá cao (chiếm 60%). Một bất cập nữa của ngành chăn nuôi đó là quá phụ thuộc vào nguyên liệu thức ăn chăn nuôi nhập khẩu.

Hơn 1 năm nay, giá heo chịu áp lực lớn từ giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng. Đây là lý do khiến giá heo tăng cao nhưng người chăn nuôi lại không mừng và lo sợ tái đàn thời gian qua.

Không chủ động được nguồn cung và thức ăn chăn nuôi, nên việc bình ổn giá thịt heo là bài toán khó, làm đau đầu nhiều bộ, ngành liên quan. Trong khi đó, thị trường thịt heo lại diễn ra một nghịch lý giữa giá heo hơi xuất chuồng và giá thịt bán ngoài chợ.

Thường giá heo từ cửa trại ra đến bàn ăn chênh nhau khoảng 1,5 - 1,7 lần. Nghịch lý này khiến cho thị trường thịt heo vốn không ổn định lại càng bất ổn hơn, gây thiệt hại cả người chăn nuôi lẫn người tiêu dùng. Việc tìm ra nguyên nhân và tập trung chỉ đạo để giải quyết vấn đề này là rất cần thiết.

Trên thực tế, vấn đề này nhiều lần Thủ tướng đã chỉ đạo các bộ, ngành điều tiết, song việc chuyển biến còn chậm. Từ nay tới cuối năm, dự báo giá thịt heo sẽ tăng cao, do nhu cầu tăng và nguồn cung giảm.

Theo chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2045, định hướng phát triển chăn nuôi của nước ta đến năm 2030 với tổng đàn heo có mặt thường xuyên quy mô từ 29 - 30 triệu con, trong đó đàn heo được nuôi trang trại, công nghiệp chiếm trên 70%.

Do vậy, ngành chăn nuôi heo cần tổ chức sản xuất chăn nuôi, tăng tỷ lệ trang trại quy mô lớn, áp dụng chăn nuôi khép kín, an toàn dịch bệnh, chăn nuôi an toàn dịch bệnh. Mặt khác, tái đàn dựa theo tín hiệu thị trường. Chú trọng củng cố và phát triển mô hình chăn nuôi theo chuỗi liên kết.

Cùng với đó, các bộ, ngành liên quan cần kiểm tra, rà soát, đánh giá thực trạng hệ thống kênh phân phối, cung ứng. Kiểm soát từ lò mổ và đầu mối bán buôn, bán lẻ đối với mặt hàng thịt heo tính từ cửa trại, cửa chuồng của DN, người chăn nuôi đến DN, siêu thị, người bán cuối cùng trực tiếp cung ứng cho người tiêu dùng.

Từ đó, làm giảm thiểu khâu trung gian đẩy chi phí lưu thông, tăng giá bán, tiến tới hoàn thiện hệ thống phân phối, bán buôn bán lẻ tinh gọn hiệu quả, có chi phí lưu thông hợp lý trong cơ cấu giá bán.