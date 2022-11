Giá heo hơi hôm nay 13/11: Giảm nhẹ 1.000 – 2.000 đồng/kg

(VTC News) -

Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc giảm rải rác

Tại khu vực miền Bắc, thị trường heo hơi điều chỉnh giảm cao nhất 2.000 đồng/kg.

Theo đó, sau khi hạ nhẹ một giá, thương lái tại hai tỉnh Bắc Giang và Thái Bình hiện đang thu mua heo hơi ở mức tương ứng là 55.000 đồng/kg và 58.000 đồng/kg.

Cùng lúc đó, heo hơi tại Hưng Yên được giao dịch giá 56.000 đồng/kg sau khi giảm 2.000 đồng/kg, cùng với Thái Nguyên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Tuyên Quang.

Như vậy, giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc dao động trong khoảng 55.000 - 58.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đồng) Tăng/giảm (đồng) Bắc Giang 55.000 Giảm 1.000 Hưng Yên 56.000 Giảm 2.000 Thái Bình 58.000 Giảm 1.000 Hà Nội 57.000 Không tăng, không giảm Vính Phúc 56.000 -

Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên tương đối ổn định

Thị trường khu vực miền Trung, Tây Nguyên, giá heo hơi cũng không ghi nhận quá nhiều biến động mới. Hiện tại, hầu hết các tỉnh đều đang duy trì mức giá thu mua ổn định trong khoảng 54.000 - 56.000 đồng/kg.

Mức giá cao nhất tiếp tục được ghi nhận tại tỉnh Thừa Thiên Huế là 58.000 đồng/kg.

Riêng tỉnh Lâm Đồng giảm 2.000 đồng/kg xuống 53.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Hiện tại, giá thu mua heo hơi ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên dao động trong khoảng 53.000 - 58.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đồng) Tăng/giảm (đồng) Lâm Đồng 53.000 Giảm 2.000 Nghệ An 55.000 Không tăng, không giảm Quảng Bình 56.000 - Khánh Hoà 56.000 - Bình Thuận 55.000 -

Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam giảm 1.000 - 2.000 đồng/kg

Giá heo hơi giảm từ 1.000 - 2.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi ghi nhận giảm từ 1.000 đồng/kg đến 2.000 đồng/kg so với hôm qua.

Cụ thể, TP.HCM và Đồng Nai cùng điều chỉnh giao dịch xuống còn 54.000 đồng/kg, giảm tương ứng với 1.000 đồng/kg và 2.000 đồng/kg.

Tương tự, 55.000 đồng/kg là mức giá được ghi nhận tại tỉnh Tây Ninh sau khi giảm 1.000 đồng/kg, ngang bằng với Cà Mau.

Giá heo hơi khu vực miền Nam hôm nay dao động trong khoảng 51.000 - 57.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đồng) Tăng/giảm (đồng) Đồng Nai 54.000 Giảm 2.000 TP Hồ Chí Minh 54.000 Giảm 1.000 Tây Ninh 55.000 Giảm 1.000 Bình Dương 54.000 Không tăng, không giảm Cần Thơ 52.000 -

Phòng chống dịch bệnh, đảm bảo thực phẩm dịp cuối năm

Chỉ còn gần 3 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, nhu cầu thực phẩm cho ngày Tết cũng sẽ tăng lên, trong đó có nhu cầu sử dụng thịt gia súc, gia cầm. Vì vậy, hiện nay người chăn nuôi cũng chuẩn bị nguồn thịt cung ứng cho người tiêu dùng đón Tết.

Tuy nhiên, với những biến động kinh tế, thị trường hiện nay, người chăn nuôi muốn tái đàn, mở rộng đàn gia súc, gia cầm để tăng lượng thịt cung ứng cũng phải tính toán kỹ lưỡng.

Bộ NN&PTNT đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Nghị định quy định về chính sách đầu tư hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi, trong đó có nội dung hỗ trợ sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ nguyên liệu trong nước để sản xuất thức ăn chăn nuôi. Dự thảo Nghị định này đang được lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân để hoàn thiện; dự kiến trình Chính phủ xem xét, phê duyệt cuối năm nay.

Thời gian này các trang trại, chủ hộ chăn nuôi cần tăng cường biện pháp phòng dịch bệnh bảo vệ đàn heo.

Đến nay, cả nước đã xây dựng được 2.394 vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh tại 55 tỉnh, thành phố với 4.125 lượt chứng nhận an toàn dịch bệnh đối với 20 bệnh gồm: 1.687 lượt chứng nhận cơ sở, vùng chăn nuôi gia cầm an toàn dịch bệnh; 2.386 lượt chứng nhận cơ sở, vùng chăn nuôi lợn an toàn dịch bệnh; 52 lượt chứng nhận cơ sở, vùng chăn nuôi gia súc an toàn dịch bệnh.

Hiện, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng và trình Thủ tướng xem xét, phê duyệt kế hoạch quốc gia triển khai “Đề án tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp, giai đoạn 2021 - 2030”; đàm phán thành công để được phép xuất khẩu động vật, sản phẩm động vật sang 40 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), trong quý III/2022, giá heo hơi tại Việt Nam có xu hướng tăng so với quý trước, giá tăng cao nhất quý vào 20 ngày đầu tháng 7/2022, sau đó giảm trở lại. Trong khi đó, giá thức ăn chăn nuôi vẫn đứng ở mức cao dù một số nguyên liệu thức ăn chăn nuôi có dấu hiệu giảm giá trong thời gian gần đây.

Trong tháng 10/2022, giá heo hơi trên cả nước tiếp tục xu hướng giảm và dự kiến sẽ duy trì mức giảm trong ngắn hạn. Hiện giá heo hơi trên cả nước dao động trong khoảng 53.000 - 59.000 đồng/ kg, giảm 1.000 - 4.000 đồng/kg so với cuối tháng 9/2022.

Dự báo trong thời gian tới, giá heo hơi vẫn sẽ dao động quanh ngưỡng 50.000 - 65.000 đồng/kg. Tuy nhiên giá heo hơi sẽ tăng trở lại vào thời điểm cuối năm do nhu cầu tiêu thụ thịt heo tăng cao.