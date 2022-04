Giá gas sẽ giảm 129.000 đồng/bình 50 kg từ ngày mai

(VTC News) -

Từ 7h30 ngày mai (1/5), các nhãn hàng gas City Petro, Vimexco Gas, Pacific và Esgas giảm 2.583 đồng/lít (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng). Theo đó, bình gas 6kg giảm 15.000 đồng, bình 12kg giảm 31.000 đồng, bình 12,5kg giảm 32.000 đồng, bình 45kg giảm 116.000 đồng, bình 5kg giảm 129.000 đồng.

Sau khi giảm, giá bán lẻ gas đến tay người tiêu dùng không vượt quá 282.000 đồng/bình 6kg; 507.500 đồng/bình 12kg, 542.500 đồng/bình 12kg nhựa VIP; 1,902 triệu đồng/bình 45kg; 2,114 triệu đồng/bình 50kg.

Tương giá gas bán lẻ của Công ty Gas Petrolimex Sài Gòn, Total Gas cũng giảm 31.000 đồng/bình 12kg.

Giá gas sẽ giảm từ 1/5.

Các công ty kinh doanh gas giải thích, do giá gas thế giới bình quân tháng 5 chốt hợp đồng ở mức 855 USD/tấn, giảm đến 95 USD/tấn, so với tháng 3, nên các công ty điều chỉnh giảm mức tương ứng.

Đại diện một doanh nghiệp giải thích, giá gas trong nước giảm theo đà biến động giá nhiên liệu của thế giới. Ảnh hưởng từ xung đột giữa Nga - Ukraine vẫn chưa kết thúc, trong khi nguồn cung khí hóa lỏng trên toàn cầu vẫn chưa ổn định. Tuy nhiên, với mức giảm đến 95 USD/tấn là tín hiệu vui cho người tiêu dùng và cả nền kinh tế bởi chi phí xăng dầu, gas tăng gây áp lực lớn cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và người tiêu dùng trong thời gian qua.

Thời gian qua, giá xăng, dầu, gas tăng lên mức cao làm ảnh hưởng trực tiếp đến tiêu dùng của người dân, ngành vận tải, sản xuất. Việc giá gas giảm mạnh góp phần làm giảm áp lực cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và người tiêu dùng trong bối cảnh phục hồi sau đại dịch COVID-19.

Theo số liệu vừa được Tổng cục Thống kê công bố, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4/2022 tăng 0,18% so với tháng trước, 2,09% so với tháng 12/2021 và 2,64% so với cùng kỳ năm trước.

Bình quân 4 tháng đầu năm 2022, CPI tăng 2,1% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 0,89% của 4 tháng đầu năm 2021, nhưng thấp hơn mức tăng của 4 tháng đầu năm 2017-2020. Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, 8 nhóm hàng tăng giá so với tháng trước, 3 nhóm hàng giảm giá.

Trong lần điều chỉnh mới đây vào ngày 1/4/2022, giá gas bán lẻ trong nước sẽ được điều chỉnh tăng thêm 14.000 đồng/bình 12kg. Theo thông báo của Công ty cổ phần kinh doanh LPG Việt Nam chi nhánh miền Nam (PetroVietNam), giá gas bán lẻ của doanh nghiệp này trong tháng 4 được điều chỉnh tăng tương ứng 1.167 đồng/kg, tương đương 14.000 đồng/bình 12 kg, 52.500 đồng/bình 45 kg. Giá bán lẻ gas PetroVietNam trong tháng 4 đến tay người tiêu dùng ở mức 517.900 đồng/bình 12 kg và 1.942.140 đồng/bình 45 kg.