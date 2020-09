Giá gạo Việt Nam xuất khẩu cao nhất gần 9 năm

Năm 2020, xuất khẩu tôm tăng khả quan, dự kiến đạt 3,6 tỷ USDXuất khẩu tôm sang Trung Quốc cả năm dự báo tăng 7%Mở kênh tư vấn trực tuyến Hiệp định EVFTA cho doanh nghiệp ĐBSCL ​

Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản vừa cho biết, khối lượng gạo XK tháng 8/2020 ước đạt 500.000 tấn với giá trị đạt 251 triệu USD, đưa tổng khối lượng XK gạo 8 tháng đầu năm 2020 đạt 4,5 triệu tấn với kim ngạch 2,2 tỷ USD, giảm 1,7% về khối lượng nhưng tăng 10,4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2019.

Giá gạo XK bình quân 7 tháng đầu năm 2020 đạt 487,2 USD/tấn, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm 2019. Philippines là thị trường số 1 của XK gạo của Việt Nam trong 7 tháng đầu năm khi chiếm 35,3% thị phần (khối lượng XK 1,5 triệu tấn, giá trị đạt 688,3 triệu USD, tăng 2,7% về khối lượng và tăng 17,3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2019).

Về chủng loại, giá trị XK gạo trắng chiếm 45,2% tổng kim ngạch; gạo Jasmine và gạo thơm chiếm 36,6%; gạo nếp chiếm 13,7%; gạo Japonica và gạo giống Nhật chiếm 4,5%.

Thu hoạch lúa ở ĐBSCL. (Ảnh: CK)

Giá gạo XK của Việt Nam tăng lên mức cao nhất kể từ cuối năm 2011 do tác động từ yếu tố mùa vụ, hiện vụ thu hoạch Hè Thu đã gần kết thúc nên nguồn cung bị thu hẹp hơn; ngoài ra, dịch COVID-19 tái bùng phát khiến nhiều tác nhân trong chuỗi tăng cường dự trữ. Dự báo giá sẽ tiếp tục tăng trong vài tháng tới cho đến khi vụ thu hoạch mới vào khoảng tháng 10.

Trong 3 quốc gia XK gạo hàng đầu, gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ tăng từ 380-385 USD/tấn lên 383-389 USD/tấn. Gạo tiêu chuẩn 5% tấm Thái Lan tăng từ 463-485 USD/tấn lên mức 480-500 USD/tấn, mức cao nhất kể từ đầu tháng 7/2020. Còn gạo 5% tấm Việt Nam tăng từ 470 USD/tấn lên 480-490 USD/tấn, mức cao nhất kể từ cuối năm 2011.

Theo tìm hiểu của PV Tiền phong, giá lúa gạo tại các tỉnh ĐBSCL tháng 8 vẫn tiếp tục tăng. Cụ thể như tại An Giang thời điểm cuối tháng 8, lúa thường IR50404 có giá 5.850-6.100 đồng/kg, lúa IR5451 có giá 5.950-6.200 đồng/kg, lúa Jasmine có giá 6.100-6.300 đồng/kg, lúa Đài Thơm 8 có giá 6.100-6.300 đồng/kg…,tăng từ 100-300 đồng/kg so với thời điểm giữa tháng và tăng khoảng 500 đồng/kg so với tháng trước.

Thời tiết thuận lợi, giá lúa tốt nên sau khi thu hoạch xong vụ Hè Thu, nhiều địa phương ở ĐBSCL triển khai vụ Thu Đông vượt diện tích kế hoạch ban đầu và dự báo sẽ tiếp tục một vụ lúa được mùa được giá trong năm nay.