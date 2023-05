Giá điện góp phần đẩy chỉ số CPI tháng 5 tăng 0,01%

(VTC News) -

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2023 của Tổng Cục Thống kê, chỉ số CPI tháng 5/2023 tăng 0,01% so với tháng trước. So với tháng 12/2022, CPI tháng 5 tăng 0,4% và so với cùng kỳ năm trước tăng 2,43%.

Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có 8 nhóm hàng tăng giá so với tháng trước và 3 nhóm hàng giảm giá.

Chỉ số CPI tháng 5 tăng 0,01%. (Ảnh minh họa: Internet)

Bình quân 5 tháng đầu năm 2023, CPI tăng 3,55% so với cùng kỳ năm trước. Các yếu tố làm tăng CPI trong 5 tháng đầu năm 2023 là: chỉ số giá nhóm giáo dục bình quân 5 tháng đầu năm 2023 tăng 8,39%, nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 6,62%, giá các mặt hàng thực phẩm tăng 3,8%, giá điện sinh hoạt tăng 2,59% do nhu cầu sử dụng điện tăng, giá gạo trong nước tăng.

Trong tháng 5, lạm phát cơ bản tăng 0,27% so với tháng trước và tăng 4,54% so với cùng kỳ năm trước.

Bình quân 5 tháng đầu năm 2023, lạm phát cơ bản tăng 4,83% so với cùng kỳ năm 2022, cao hơn mức CPI bình quân chung (tăng 3,55%).

Tuy bình quân giá xăng dầu 5 tháng đầu năm 2023 giảm 15,27% so với cùng kỳ năm trước, giá gas giảm 8,51% là yếu tố kiềm chế tốc độ tăng của CPI nhưng thuộc nhóm hàng được loại trừ trong danh mục tính lạm phát cơ bản.

Bằng Lăng