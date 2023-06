Gara ô tô ở Hà Nội bốc cháy: 9 ô tô đắt tiền bị thiêu rụi

(VTC News) -

Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đang điều tra nguyên nhân vụ cháy gara khiến 9 xe ô tô đắt tiền bị thiệt hại.

Lúc 17h53 ngày 5/6, Công an quận Nam Từ Liêm nhận tin báo cháy tại Trung tâm chăm sóc xe hơi Carplus - Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Carplus Việt Nam (số 318 đường Nguyễn Văn Giáp, Cầu Diễn), do ông N.N.V. (1987) là giám đốc.

Chiếc xe ô tô bị lửa thiêu rụi.

Đội Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn Công an quận Nam Từ Liêm xuất 1 xe chỉ huy, 2 xe chữa cháy, 1 xe cứu nạn cứu hộ, đồng thời Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn Công an TP Hà Nội, Công an quận Bắc Từ Liêm chi viện thêm 4 xe chữa cháy, kết hợp 1 xe téc của công ty môi trường triển khai dập lửa.

Xưởng bị cháy rộng gần 300m2, cao 1 tầng, tường gạch lửng, phía trên quây tôn, mái lợp tôn. Đám cháy lan sang nhà trọ bên cạnh khoảng gần 200m.

Lửa cháy ngùn ngụt trong gara.

Đến 19h, đám cháy cơ bản được khống chế. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng khiến 8 xe ô tô cháy hoàn toàn, 1 xe bị cháy một phần.

Theo đại diện Đội PCCC&CNCH Công an quận Nam Từ Liêm, những xe bị cháy đa phần có giá trị lớn, ngoài chiếc xe Mercedes bị cháy ở bên ngoài thì bên trong còn có cả xe Range Rover bị thiêu rụi.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

Minh Tuệ