Gắp viên thuốc còn trong vỉ ra khỏi thực quản bé trai 10 tuổi

Ngày 8/9, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nuốt nước miếng đau, không ăn uống được, nôn ra máu, khó thở.

Người nhà bệnh nhi cho biết, khoảng 4h cùng ngày, bé chuẩn bị lên xe đi từ tỉnh Lâm Đồng về Đắk Lắk. Do sợ say xe nên uống một liều thuốc chống say xe, trong đó có một viên thuốc chưa bóc vỏ nên xuất hiện những triệu chứng đau, khó thở và được người nhà đưa đi cấp cứu.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi sau phẫu thuật gắp dị vật tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai.

Quá trình kiểm tra, kết hợp với kết quả chụp X-Quang, các bác sĩ phát hiện trong thực quản của bệnh nhi có dị vật, nên đã chỉ định phẫu thuật nội soi gắp dị vật ra khỏi thực quản.

Các bác sĩ dùng dụng cụ bẻ các góc cạnh của viên thuốc còn nguyên vỏ, làm tròn các góc cạnh rồi mới đưa ra ngoài, hạn chế gây tổn thương cho thực quản. Sau hơn 15 phút phẫu thuật, bác sĩ đã gắp ra dị vật là một viên thuốc còn nguyên vỏ kích thước 1,5 x 2,5 cm với 3 cạnh sắc nhọn.

Bác sĩ Ngô Văn Phan, Trưởng khoa Tai mũi họng - Mắt - Răng hàm mặt, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết, viên thuốc còn nguyên vỏ bị bệnh nhi nuốt nhầm được cắt ra khỏi vỉ nên có 3 cạnh rất sắc nhọn, nếu lấy không cẩn thận có thể gây rách thực quản, viêm, thậm chí áp xe thực quản.

Các bác sĩ khuyến cáo các nhà thuốc khi bán thuốc không nên cắt ra từng viên mà nên để nguyên vỉ vì khi viên thuốc được cắt ra rất dễ nhầm lẫn với các viên thuốc trần, gây nguy hiểm cho người bệnh.

Đồng thời người bệnh trước khi uống thuốc cũng phải kiểm tra thật kỹ, bóc hết các vỏ thuốc tránh để xảy ra cac trường hợp đáng tiếc. Đối với người già và trẻ nhỏ khi uống thuốc cần có sự giám sát của người nhà.