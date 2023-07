Gấp rút thực hiện dự án đường dây 500kV mạch 3, đảm bảo vận hành trong tháng 6/2024

(VTC News) -

Chiều ngày 8/7, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên - Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia về Phát triển điện lực chủ trì cuộc họp với Ủy Ban quản lý vốn tại doanh nghiệp, Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN), Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT), Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) và 9 địa phương liên quan theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến để bàn và thống nhất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án 500kV mạch 3 kéo dài, góp phần bảo đảm cung ứng điện cho miền Bắc.

Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên chủ trì cuộc họp.

Dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối gồ 4 dự án thành phần: Dự án đường dây 500 kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu dài 226 km; Dự án ĐZ 500kV Quỳnh Lưu - Thanh Hóa 2 mạch dài 91 km; Dự án ĐZ 500kV Thanh Hoá - Nam Định 1 dài 73 km; Dự án ĐZ 500kV Nam Định 1 - Phố Nối dài 123 km.

Khi đi vào hoạt động dự án ĐZ 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối sẽ giúp nâng cao khả năng truyền tải lên khoảng 5.000 MW (Hiện nay khả năng truyền tải mạch 1 từ miền Trung ra miền Bắc chỉ đạt khoảng 2.200 MW).

Theo Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, các dự án đường dây truyền tải điện 500kV mạch 3 kéo dài có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc kết nối lưới điện liên miền, góp phần bảo đảm cung ứng điện cho miền Bắc những năm tới.

“Các dự án đường dây 500 kV mạch 3 kéo dài là dự án trọng điểm, cấp bách, có vai trò đặc biệt quan trọng đối với an ninh năng lượng quốc gia, nhất là đối với khu vực miền Bắc, đồng thời còn là vấn đề chính trị, an ninh, an toàn quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Vì vậy, cần phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án để hoàn thành, đưa vào vận hành trong tháng 6/2024 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng”, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh.

Ông Hồ Sỹ Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp phát biểu tại cuộc họp.

Thủ tướng đã có rất nhiều chỉ đạo quyết liệt và yêu cầu phải đẩy nhanh tiến độ dự án, hoàn thành đưa vào vận hành trong tháng 6/2024. Đây là một nhiệm vụ hết sức quan trọng và cũng hết sức khó khăn, đòi hỏi sự tham gia tích cực, đồng bộ của các bộ, ngành Trung ương, chính quyền các địa phương nơi có dự án đi qua và các Chủ đầu tư xây dựng công trình.

Do đó, Bộ trưởng Công Thương đề nghị các đại biểu dự họp tập trung trao đổi, thống nhất các giải pháp để nhanh chóng hoàn tất các thủ tục đầu tư dự án. Đồng thời, thống nhất thời điểm các địa phương hoàn thành việc rà soát, cập nhật hướng tuyến dự án vào quy hoạch tỉnh; cập nhật, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các quy hoạch, kế hoạch có liên quan trên địa bàn để có thể tiến hành giải phóng mặt bằng, triển khai dự án trong thời gian sớm nhất.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên yêu cầu EVN và EVNNPT khẩn trương hoàn tất hồ sơ các dự án trong tháng 7/2023 để trình các cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt Chủ trương đầu tư dự án trong tháng 8/2023 và phê duyệt Dự án đầu tư trong tháng 9/2023.

Sau khi dự án đầu tư được phê duyệt, cần khẩn trương làm việc, thống nhất với các địa phương để triển khai các công việc liên quan đến giải phóng mặt bằng thực hiện dự án và chậm nhất đến tháng 6/2024 phải hoàn thành dự án, đưa vào vận hành theo đúng tiến độ được Thủ tướng giao.

Tổng Giám đốc EVN Trần Đình Nhân.

Đối với UBND các tỉnh, thành phố có dự án đi qua cần giữ đúng hướng tuyến của dự án đã được cập nhật, thống nhất với EVNNPT và EVN khẩn trương cập nhật vào auy hoạch tỉnh, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các quy hoạch, kế hoạch khác có liên quan của địa phương theo quy định; hoàn tất các thủ tục chuyển đổi đất lúa, đất rừng ngay sau khi dự án được duyệt.

Các địa phương tập trung làm tốt công tác giải phóng mặt bằng và thực hiện tái định cư (nếu có) nhằm bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị chủ đầu tư trong thời gian sớm nhất để triển khai thi công.

Các đơn vị chức năng của Bộ Công Thương cần phối hợp chặt chẽ với Chủ đầu tư để tiến hành song song các công việc liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nhanh chóng hoàn tất các thủ tục đầu tư dự án.

Lãnh đạo tỉnh Thái Bình báo cáo về tình hình triển khai dự án trên địa bàn tỉnh.

Văn phòng Ban chỉ đạo Quốc gia về phát triển điện lực phối hợp với EVNNPT và EVN để xây dựng biểu đồ tiến độ cụ thể các bước công việc cần triển khai nhằm bảo đảm hoàn thành dự án trong tháng 6/2024.

Tham mưu phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban chỉ đạo để thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, kịp thời chỉ đạo giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện, bảo đảm dự án hoàn thành đúng tiến độ đề ra.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cũng đề nghị Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương và các bộ, ngành liên quan chỉ đạo, đôn đốc EVN và EVNNPT triển khai thực hiện dự án, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ được giao.

Thống nhất kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với Bộ Công Thương, Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và chủ đầu tư trong quá trình hoàn tất các thủ tục đầu tư và thực hiện dự án để các công việc được triển khai một cách nhanh chóng, hiệu quả.

