Gạch ốp lát CMC và hành trình phát triển bền vững của thương hiệu tiên phong

(VTC News) -

64 năm dựng xây và kiến tạo giá trị cho cộng đồng

Gạch ốp lát CMC và hành trình phát triển bền vững của thương hiệu gạch ngói tiên phong.

Ra mắt năm 1958, Công ty Cổ phần CMC được biết đến là thương hiệu đặt nền móng cho thị trường gạch ngói Việt Nam từ lòng đất Tổ Hùng Vương. Trong đó, nổi bật là hệ sản phẩm gạch ốp lát với hơn 2000 thiết kế, hơn 16 dạng kích thước, 10 dạng bề mặt, đặc biệt nhiều sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015.

Sản phẩm gạch ốp lát giúp CMC được vinh danh Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2022.

Bên cạnh nỗ lực tiên phong trong công nghệ sản xuất, CMC Tiles hiểu tầm quan trọng của việc “đặt khách hàng làm trung tâm”, tối ưu trải nghiệm khách hàng qua các hoạt động marketing, tối ưu hiệu quả sản xuất trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động về nhu cầu và tài chính, qua đó giúp khách hàng trải nghiệm những sản phẩm chất lượng quốc tế với giá tiêu dùng Việt.

Kết quả, theo báo cáo, tổng doanh thu trong 9 tháng đầu 2022 của CMC đạt 1.454 tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ năm 2021. Sản lượng sản xuất đạt 15,1 triệu m2, tăng 32% so với năm 2021, sản lượng bán hàng 9 tháng đầu năm tại 3 miền tăng trưởng ấn tượng so với cùng kỳ.

CMC Tiles thấu hiểu trách nhiệm cộng đồng, nỗ lực tạo ra nhiều giá trị tốt đẹp.

Bên cạnh chất lượng sản phẩm vượt trội, dịch vụ khách hàng xuất sắc, CMC đã và đang thể hiện trách nhiệm với cộng đồng thầu thợ, đại lý trên hành trình dựng xây và phát triển thương hiệu.

Công ty Cổ phần CMC xây dựng thành công hệ sinh thái CMC Pro – cộng đồng nhà thầu gạch ốp lát chuyên nghiệp; cung cấp miễn phí gói bảo hiểm tai nạn lao động, dụng cụ thi công chuyên nghiệp; triển khai một số khóa học bồi dưỡng cho đội ngũ nhân viên bán hàng, nhà phân phối và các hoạt động marketing hướng đến khách hàng.

CMC Tiles phát triển thêm nhiều hoạt động nhằm xây dựng cộng đồng nhà thầu - đại lý.

Để đưa CMC Tiles cán đích trên hành trình bứt phá, thương hiệu còn đẩy mạnh nhiều hoạt động lan tỏa giá trị cộng đồng kiến trúc sư - vật liệu xây dựng trên khắp cả nước để tiếp thu các xu hướng nội thất, trang trí cũng như thị hiếu người dùng.

Ngày 12/8, Công ty Cổ phần CMC đồng hành cùng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội tổ chức thành công Hội nghị Khoa học quốc tế với chủ đề "Vật liệu, Kết cấu, Công nghệ xây dựng và Kiểm định công trình 2022 – MSC 2022”. Đây là cơ hội để CMC Tiles thể hiện rõ trách nhiệm cộng đồng làm nghề trong kỷ nguyên 4.0.

Hội nghị Khoa học quốc tế với chủ đề "Vật liệu, Kết cấu, Công nghệ xây dựng và Kiểm định công trình 2022 – MSC 2022”

“Chìa khóa vàng” giúp CMC Tiles bứt phá và phát triển bền vững

CMC Tiles hiểu rằng, chìa khóa thành công nằm ở việc phát triển đội ngũ nội bộ, tạo môi trường làm việc lý tưởng để vượt qua mọi chướng ngại trên hành trình 64 năm tiên phong trong lĩnh vực gạch ngói.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, ban quản trị công ty quyết định thành lập và kiện toàn ban An toàn lao động, áp dụng quy trình đào tạo 6S, cải thiện bữa ăn, đời sống công ty, nhà máy cũng như các hoạt động tham quan, nghỉ mát, chúc mừng và tri ân.

Hoạt động truyền thông nội bộ cũng được đầu tư qua các kênh offline như tập san, bản tin nội hàng tháng/quý, các kênh truyền thông online như Group Facebook “CMC - 365 ngày hạnh phúc”, với nhiều hoạt động như Radio phân xưởng, giao lưu bóng đá, cuộc thi Thử thách cơm nhà, cuộc thi Phụ nữ tôi yêu…

CMC Tiles luôn mang đến không gian làm việc thoải mái, lý tưởng cho đội ngũ nhân viên với nhiều hoạt động hấp dẫn thông qua group “CMC - 365 ngày hạnh phúc”

Có thể thấy trong suốt hành trình 64 năm hình thành và phát triển, CMC không ngừng nỗ lực để hoàn thiện chất lượng sản phẩm dịch vụ, kiến tạo không gian sống hạnh phúc trên khắp dải đất hình chữ S, nhằm tạo ra hệ sản phẩm ưu việt, dịch vụ khách hàng tận tâm cũng như sứ mệnh đồng hành cùng cộng đồng Vật liệu xây dựng để phát triển trường tồn.

Trong tương lai, Công ty Cổ phần CMC vẫn sẽ phát huy những thành tựu quý báu, tiếp tục hành trình khẳng định vị thế xứng tầm "Thương hiệu Quốc gia Việt Nam".