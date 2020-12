FPTU Virtual Career 2020 - Cơ hội việc làm cho sinh viên

Sự kiện FPTU Virtual Career 2020 - “Make connections to your future” do Đại học FPT phối hợp cùng các doanh nghiệp sẽ đem đến các giải pháp tìm kiếm việc làm cho các bạn sinh viên sắp tốt nghiệp. Bên cạnh đó, sự kiện còn có sự góp mặt và đồng hành của gần 100 doanh nghiệp uy tín đến tham dự với mong muốn tìm kiếm nhân sự về làm việc. Sự kiện sẽ diễn ra tại website:https://www.topcv.vn/jobfair/fptu.

Từ góc nhìn của doanh nghiệp, bà Nguyễn Thuý Lan (Nguyễn Lan), Chuyên gia xây dựng trải nghiệm cho doanh nghiệp khẳng định: Hội chợ tuyển dụng trực tuyến là xu hướng của tương lai, giúp doanh nghiệp tối ưu nhiều nguồn lực, tiết kiệm chi phí, tiết kiệm thời gian.

Bà Nguyễn Lan, Chuyên gia xây dựng trải nghiệm cho doanh nghiệp.

Việc tuyển dụng online và tương tác đa chiều trên nền tảng số sẽ giúp doanh nghiệp và sinh viên có nhiều trải nghiệm thú vị và hiệu quả, đặc biệt trong thời điểm COVID-19 vẫn còn chưa chấm dứt. Đại học FPT cũng là đơn vị tiên phong ứng dụng công nghệ trong tuyển dụng nên thu hút rất nhiều doanh nghiệp tham gia và các nhà tuyển dụng rất hài lòng về chất lượng thực tế của sinh viên FPT. Theo khảo sát có đến hơn 98% sinh viên Đại học FPT ra trường có việc làm và thu nhập chủ yếu trong khoảng 10 đến 20 triệu đồng.

Tại ngày hội tuyển dụng trực tuyến, mọi thao tác đều được thực hiện và hoàn thành trên website. Các bạn ứng viên sẽ đăng nhập tài khoản vào website, tham quan các gian hàng ảo và có cơ hội giao lưu hỏi đáp trực tuyến với nhà tuyển dụng tại các gian hàng. Thông qua các bản mô tả công việc tại các gian hàng ảo, sinh viên có thể gửi đơn trực tuyến vào các vị trí phù hợp với bản thân. Sau khi nhận được CV của sinh viên, nhà tuyển dụng sẽ đặt lịch phỏng vấn với các ứng viên tiềm năng. Với các vòng phỏng vấn online “mặt đối mặt”, vượt qua các nội dung trao đổi, sinh viên đã có một tấm vé bước chân vào doanh nghiệp để làm việc.

Bên cạnh đó, sinh viên cũng được tham gia làm các bài test năng lực và tính cách ngay trên nền tảng online của chương trình để biết bản thân phù hợp với công việc nào. Chắc chắn, những bài test mang lại những bất ngờ và giúp sinh viên khám phá thêm nhiều điều thú vị của bản thân.

Thông tin chi tiết xem tại: https://www.facebook.com/uni.fpt.edu.vn hoặc https://uni.fpt.edu.vn