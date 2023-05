Fly up Vietnam khởi động chuỗi điểm bay khinh khí cầu dịp lễ 30/4-1/5

(VTC News) -

Fly up Vietnam - Hấp lực mới của ngành du lịch

Fly up Vietnam là chuỗi lễ hội khinh khí cầu quy mô quốc tế đầu tiên tại Việt Nam. Khát khao mang văn hoá và tiêu chuẩn “đi fest” của thế giới về nước, Fly up Vietnam mong muốn thổi một làn gió mới trong việc quảng bá hình ảnh, bản sắc từng địa phương tới bạn bè trong nước cũng như quốc tế.

Việc bay khinh khí cầu thưởng ngoạn cảnh sắc từ top view độc đáo, hay ngắm nhìn những “quả bóng” khổng lồ rực rỡ sắc màu trên bầu trời, vốn đã là những trải nghiệm độc đáo luôn được săn đón.

Không dừng lại ở đó, Fly up Vietnam sẽ kết hợp trải nghiệm bay khinh khí cầu trong một lễ hội dài ngày, với đa dạng các hoạt động vui chơi giải trí thời thượng. Từ đó, chuỗi lễ hội được hứa hẹn là điểm check in “tới đâu là hot đó”, trở thành hấp lực mới giúp thúc đẩy phát triển kinh tế, thu hút du lịch các địa phương trong cả nước.

Fly up Vietnam được sáng lập và tổ chức bởi ba đơn vị uy tín: Công ty Vinasing - chủ đầu tư đứng sau nhiều dự án cộng đồng lớn; Công ty KingSky - đơn vị khai thác các dịch vụ bay thương mại số 1 Việt Nam; và công ty Zeit Media - agency có hơn 10 năm kinh nghiệm tổ chức các sự kiện, lễ hội lifestyle dành cho giới trẻ.

Fly Up Vietnam sở hữu những quả khinh khí cầu lớn nhất châu Á.

Để có thể trở thành lễ hội khinh khí cầu lớn nhất cả nước, dự án Fly up Vietnam được đầu tư hoành tráng với hệ thống quả khinh khí cầu chống cháy 100% nhập khẩu nguyên chiếc từ châu Âu, đội ngũ phi công dày dặn kinh nghiệm đến từ các quốc gia hàng đầu như Nga, Ấn Độ, Hàn Quốc...

Fly up Vietnam cũng là đơn vị duy nhất được cấp phép bay khinh khí cầu tự do và bay dù lượn động cơ đảm bảo an toàn theo quy định của Nhà nước.

Khởi động chuỗi điểm bay đúng dịp lễ 30/4 - 1/5

Lựa chọn đúng dịp lễ 30/4 - 1/5 làm thời gian chính thức khởi động, Fly up Vietnam với thế mạnh độc đáo của mình, đã trở thành điểm cộng lớn cho du khách khi lựa chọn điểm đến cho kỳ nghỉ lễ dài tới 5 ngày này. Nhờ đó mà màn “chào sân” của Fly up Vietnam có cơ hội tiếp cận đến lượng khách hàng khổng lồ sẵn có.

Fly up Vietnam sẽ tổ chức 3 điểm bay đầu tiên tại: Asia Park (Công viên châu Á) - Đà Nẵng, KDL Tuần Châu Hạ Long - Quảng Ninh, TP biển hồ Vinhomes Ocean Park - Hà Nội.

Dự kiến, mỗi điểm bay sẽ kéo dài trong nhiều ngày, mỗi ngày bay 2 khung giờ sáng sớm và chiều tối, đảm bảo đủ phục vụ lượng lớn nhu cầu của khách hàng cũng như điều kiện thời tiết về an toàn bay.

Có thể nói, cái bắt tay giữa Fly up Vietnam và tỉnh địa phương, các doanh nghiệp, hứa hẹn làm nên nhiều kỳ tích cho dịp nghỉ lễ đầy tiềm năng này.

Các điểm bay được đầu tư quy mô.

Tiếp tục mở rộng 55 điểm bay mới trong năm 2023

Tầm nhìn hoài bão của Fly up Vietnam là trở thành chuỗi lễ hội khinh khí cầu lớn nhất châu Á, để đưa ngành du lịch Việt Nam vươn xa trên bản đồ thế giới.

Với mục tiêu đó, sau màn “chào sân” dịp lễ 30/4 - 1/5, Fly up Vietnam sẽ tiếp tục triển khai và mở rộng thêm 55 điểm bay, trong đó đã có lịch trình cụ thể tới đầu tháng 6/2023. Fly Up Vietnam - một Việt Nam "bay lên" gói trọn nhiều tầng ý nghĩa - mong rằng sẽ trở thành một điểm đến không thể bỏ lỡ của du khách, để khám phá, trải nghiệm những vùng đất mới và làm giàu đẹp hơn hình ảnh Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.

Khinh khí cầu trở thành hấp lực mới thu hút khách du lịch.

Khách hàng trải nghiệm bay đa dạng độ tuổi.

Fly up Vietnam đặt mục tiêu mở thêm 55 điểm bay trong năm 2023.

