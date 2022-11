(VTC News) -

Theo đó, việc nâng xếp hạng tín nhiệm của VietinBank được cân nhắc trên tổng thể các yếu tố, trong đó quan trọng nhất đó là VietinBank là ngân hàng thương mại lớn, có thị phần trọng yếu trong việc cung cấp các dịch vụ tài chính ngân hàng tại Việt Nam.

Theo Fitch Ratings, Chính phủ Việt Nam thuộc nhóm tích cực và sẵn sàng hỗ trợ hệ thống ngân hàng, đặc biệt là các Ngân hàng TMCP Nhà nước lớn như VietinBank. Bởi vậy, Fitch nâng định hạng hỗ trợ của Chính phủ đối với VietinBank (Government Support Rating - GSR) ngang với định hạng Quốc gia.

Fitch Ratings nâng xếp hạng tín nhiệm đối với VietinBank.

Cùng với đó, Fitch điều chỉnh triển vọng về môi trường hoạt động (Operating environment) của VietinBank từ ổn định thành tích cực.

Triển vọng thu nhập và khả năng sinh lời của VietinBank đều được cải thiện trong thời gian qua, đệm dự phòng rủi ro cao, hiệu quả hoạt động dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng bền vững. Do đó, Fitch điều chỉnh triển vọng về thu nhập và khả năng sinh lời (Earnings & Profitability) của VietinBank từ ổn định lên tích cực.

Nguồn vốn và thanh khoản của ngân hàng ổn định. VietinBank linh hoạt sử dụng cả nguồn tiền gửi từ tổ chức kinh tế, dân cư và tiền gửi trên thị trường liên ngân hàng, đảm bảo an toàn thanh khoản.

Có thể thấy, việc Fitch Ratings nâng xếp hạng tín nhiệm đối với VietinBank góp phần khẳng định hoạt động hiệu quả, bền vững cũng như uy tín, vị thế của VietinBank trên thị trường tài chính - ngân hàng Việt Nam.

Thời gian qua, VietinBank tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp kinh doanh, chủ động tối ưu hiệu quả sử dụng chi phí, quản lý tốt chất lượng tài sản và cải thiện mạnh mẽ các sản phẩm, dịch vụ có hàm lượng công nghệ cao.

Theo đó, kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2022 (9T2022) của VietinBank đạt những kết quả tích cực về cả quy mô và hiệu quả. Tổng tài sản đạt 1.751 nghìn tỷ đồng, tăng 14,3% so với cuối năm 2021. Tiền gửi của khách hàng tăng 2,4% so với cuối năm 2021. Cho vay khách hàng tăng 10,1% so với cuối năm 2021, đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh hồi phục sau dịch, phù hợp với diễn biến chung toàn ngành và tối ưu hạn mức tín dụng được NHNN phê duyệt.

Chi phí dự phòng 9 tháng 2022 tăng 33% so với cùng kỳ năm 2021. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu là 222,4%, tăng 42% so với cuối năm 2021. Theo đó, lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt 15,8 nghìn tỷ đồng, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm 2021.