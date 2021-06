Fan 'soi' 4 dấu hiệu chứng tỏ Hyun Bin và Son Ye Jin sắp cưới nhau

(VTC News) -

Kể từ khi công khai tình cảm, cặp đôi "Hạ cánh nơi anh" Hyun Bin và Son Ye Jin luôn cố giữ kín cuộc sống riêng tư, cả ngoài đời lẫn trên mạng xã hội. Lần gần nhất công chúng thấy họ xuất hiện bên nhau là khoảng 4 tháng trước, khi hai người đóng chung quảng cáo. Tuy nhiên, với độ "hot" của hai ngôi sao, người hâm mộ luôn tìm cách săn đón mọi manh mối về một "đám cưới viên mãn" cho câu chuyện tình lãng mạn này.

Hyun Bin tạm dừng đóng phim

Sau bộ phim "Confidential Assignment 2", Hyun Bin chưa có kế hoạch tham gia một bộ phim khác. (Nguồn: Cjenmmovie)

Từ tháng 2 năm nay, Hyun Bin tập trung quay bộ phim "Confidential Assignment 2" cùng với Yoo Hae-jin, Yoona và Jin Sun-kyu. Tuy nhiên theo một bài đăng trên trang Naver, khi một thành viên đoàn phim hỏi về cơ hội tiếp tục làm việc cùng Hyun Bin, một đồng nghiệp của anh tiết lộ Hyun Bin không có kế hoạch đóng phim trong năm tới.

Sau thành công của bộ phim "Hạ cánh nơi anh", có thể nói sự nghiệp của Hyun Bin đang ngày càng thăng hoa. Chính vì vậy, việc nghỉ đóng phim trong thời gian dài khiến người hâm mộ không khỏi ngạc nhiên. Nhiều người đặt giả thuyết nam diễn viên muốn dành thời gian để chuẩn bị cho một việc trọng đại nào đó, chẳng hạn như kết hôn.

Hyun Bin mua nhà rộng "bất thường"

Thật khó tin khi Hyun Bin chỉ ở một mình trong căn nhà rộng lớn này. (Nguồn: Walkerhill Podoville)

Mặc dù công ty quản lý Vast Entertainment của nam tài tử từ chối bình luận về mục đích của ngôi nhà, tuy nhiên người hâm mộ nhanh chóng suy đoán dinh thự sang trọng này sẽ là tổ ấm mới của cặp đôi "Hạ cánh nơi anh".

Báo chí Hàn Quốc cho biết, căn nhà rộng khoảng 240 m2 này ước tính trị giá hơn 4 triệu USD. Không chỉ rộng rãi, căn hộ được cho là có thiết kế phù hợp cho cuộc sống gia đình với nhiều phòng chức năng cùng những thiết bị tiện nghi. Thật khó tin là Hyun Bin chỉ đến sống một mình tại đây, trong khi anh đã có vài căn nhà "hoành tráng" không kém tại Cheongdam-dong và khu Mark Hills tại Heukseok-dong.

Son Ye Jin bất ngờ khoe tài nội trợ

Nếu theo dõi Son Ye Jin trên mạng xã hội, khán giả đều biết nữ diễn viên trước đây chủ yếu chỉ đăng tải các nội dung liên quan đến nhãn hàng và quảng cáo sản phẩm trên trang instagram @yejinhand.

Son Ye Jin bất ngờ chia sẻ tài nội trợ trên trang cá nhân. (Nguồn: @yejinhand/Instagram)

Điều bất ngờ là gần đây, "tình đầu quốc dân" Son Ye Jin lại rất chăm chia sẻ các kỹ năng nấu nướng của mình. Chỉ trong thời gian ngắn, cô đã đăng liên tiếp các bức ảnh trổ tài nấu ăn, kèm với những dòng chú thích cho thấy sự hứng thú kiểu như "Lần đầu tiên tôi làm một chiếc bánh trông đẹp như vậy". Có vẻ như Son Ye Jin đang tích cực tập luyện và sẵn sàng tâm thế trở thành một người vợ đảm trong tương lai gần.

Cặp đôi chăm chỉ kiếm tiền

Việc kết hôn giữa hai ngôi sao giải trí hàng đầu Hàn Quốc chắc chắn sẽ rất tốn kém. Chính vì vậy, dù đã rất giàu có, gần đây cả Hyun Bin và Son Ye Jin đều đang làm việc rất chăm chỉ để "tích góp" cho đám cưới dự kiến sẽ rất hoành tráng này.

Các dự án quảng cáo gần đây của Hyun Bin. (Nguồn: SCMP)

Bên cạnh các khoản thù lao từ đóng phim, Hyun Bin gia tăng thu nhập đáng kể nhờ màn hợp tác gần đây với thương hiệu trang sức Chow Tai Fook, làm đại sứ thương hiệu cho hãng Bodyluv, hãng Ecovacs Robotics tại nhiều quốc gia như Indonesia, Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan và Việt Nam. Nếu để ý kỹ hơn, có thể thấy các thương hiệu này đều liên quan đến cuộc sống gia đình. Rất có thể các nhãn hàng đã dự báo về Hyun Bin - một hình mẫu đàn ông của gia đình và đầu tư cho một chiến dịch tiếp thị dài hạn.

Về phần Son Ye Jin, nữ diễn viên đã trở thành đại sứ thương hiệu của hãng thời gian Valentino. Gần đây cô góp mặt trong các chiến dịch quảng cáo của Younglim, Crocodile Ladies, Bau by Bride and You và nhiều thương hiệu khác.

Tuy nhiên cho dù các bằng chứng được xâu chuỗi khá lô-gíc, công chúng vẫn phải chờ đợi thông báo chính thức từ phía hai nhân vật chính. Người hâm mộ kỳ vọng, đám cưới của Hyun Bin và Son Ye Jin sẽ được tổ chức trong năm 2022.