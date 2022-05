Facebook mất chi tiết lượt Like, người dùng hoảng hốt

(VTC News) -

Nhiều người không thể xem chi tiết tương tác trên Facebook.

Từ chiều 27/5, nhiều người dùng mạng xã hội Facebook tại Việt Nam gặp tình trạng không thể xem chi tiết lượt Like cũng như các tương tác cảm xúc khác đối với bài đăng trên nền tảng này. Hiện tượng này khá bất thường và trước đó cũng chưa có thông báo từ Meta (công ty mẹ của Facebook) về việc điều chỉnh tính năng.

Trước đây, người dùng đều có thể xem số lượt Like ở bài đăng. Khi bấm vào vùng chứa các tương tác, họ có thể xem chi tiết về số lượng, tên tài khoản Facebook cũng như loại biểu tượng cảm xúc mà họ đã sử dụng đối với bài đăng đó. Tới chiều 27/5, Facebook chỉ còn hiển thị số lượt Like và ẩn toàn bộ các dữ liệu khác. Khi bấm vào xem chi tiết, người dùng chỉ nhận được thông báo "Dữ liệu không khả dụng" hoặc một cửa sổ trắng thông tin.

Hiện tại Meta chưa có bất kỳ thông báo hay giải thích nào cho tình trạng trên. Do vậy, người dùng đang có những luồng quan điểm trái chiều nhau.

Trong khi một nhóm cho rằng đây là điều chỉnh tính năng giúp ẩn đi những thông tin không thực sự cần thiết, một số lại nghi ngờ đây chỉ là lỗi từ hệ thống trong quá trình chỉnh sửa, điều chỉnh.

Ở quan điểm thứ nhất, Facebook từng thông báo về ý định ẩn chi tiết lượt Like nhằm giảm bớt cảm xúc tiêu cực cho cả người đăng lẫn người xem bài. Nhiều người có thói quen "đếm like", "câu like", tỏ ra vui vẻ khi thấy nhiều tương tác, đánh giá rằng nội dung của mình được quan tâm nhiều; ngược lại có thể kém vui, đôi khi khó chịu, hụt hẫng vì chẳng ai tương tác với bài đăng. Ngoài ra, không loại trừ những người thường "soi" lượng tương tác của người khác và so sánh với mình. Meta xác định đây là hành vi "ghen tị" và mong muốn loại bỏ khỏi cộng đồng. Thực tế, hãng đã cung cấp cho người dùng quyền tự ẩn số cảm xúc trên bài viết (trong mục Cài đặt của Facebook).

Với nhóm người cho rằng đang lỗi hệ thống cũng không phải vô căn cứ. Trong quá khứ, Facebook từng nhiều lần xuất hiện lỗi bất ngờ và tương đối "ngớ ngẩn". Theo trang báo cáo lỗi DownDetector, từ khoảng 1h chiều 27/5 (giờ Việt Nam), số lượt báo lỗi Facebook liên tiếp gia tăng và ngày càng nhiều người trên toàn cầu gặp tình trạng bất thường nào đó, kéo dài tới hơn 8h tối vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Ở mục bình luận, nhiều người cũng báo cáo họ không còn xem được thông tin về lượt Like trên bài đăng của mình cũng như người khác.

Tới khoảng 8h tối 27/5, một số người cho biết phiên bản Facebook trên máy tính (dùng trình duyệt web) đã hiển thị lại chi tiết lượt Like như cũ dù buổi chiều không có gì. Cùng lúc, ứng dụng mạng xã hội này trên di động (cả nền tảng Android lẫn iOS) đều chưa có dấu hiệu thay đổi.