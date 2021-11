F0 tăng mạnh, nhiều tỉnh miền Tây nâng cấp độ dịch, cấm nhiều hoạt động

(VTC News) -

Trong tuần qua, miền Tây tiếp tục là điểm nóng về COVID-19 khi mỗi ngày khu vực này ghi nhận cả ngàn ca nhiễm mới. Nhiều địa phương như An Giang, Sóc Trăng, Hậu Giang, Cần Thơ bắt đầu nâng cao cấp độ phòng chống dịch hoặc có nhưng biện pháp siết chặt hơn.

An Giang, Hậu Giang không cho ăn uống tại chỗ

Từ 5h ngày 8/11, An Giang áp dụng tạm thời các biện pháp hành chính ở cấp độ 3 (nguy cơ cao, tương ứng với màu cam) trong phòng, chống dịch COVID-19.

Các hoạt động tập trung trong nhà, ngoài trời được phép hoạt động nhưng không quá 20 người cùng một thời điểm; người tham gia đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19 ít nhất 1 liều sau 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 không quá 6 tháng. Nếu người tham gia từ 65 tuổi trở lên phải được tiêm vaccine đủ liều sau 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 không quá 6 tháng.

An Giang áp dụng tạm thời các biện pháp hành chính ở cấp độ 3 trong phòng, chống dịch COVID-19. (Ảnh: Hoà Trang)

Vận tải hành khách công cộng đường bộ, đường thủy nội địa tạm dừng hoạt động. Vận chuyển hàng hóa nội tỉnh hoặc liên tỉnh được hoạt động nhưng lái xe, người phục vụ trên xe, bốc xếp phải được tiêm vaccine ít nhất 1 liều sau 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 không quá 6 tháng.

Địa phương xét nghiệm tầm soát đối với các trường hợp đi về từ các tỉnh, thành phố có nguy cơ cao, các địa bàn dịch thuộc cấp độ 4, vùng cách ly, phong tỏa.

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống phải áp dụng hình thức bán hàng mang đi, không phục vụ tại chỗ. Chủ cơ sở, nhân viên phải được tiêm vaccine ngừa COVID-19 ít nhất 1 mũi sau 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 không quá 6 tháng hoặc có giấy xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ (tính từ thời điểm xét nghiệm).

Tạm dừng hoạt động đối với các cơ sở kinh doanh, dịch vụ không thiết yếu, có nguy cơ lây nhiễm cao như cơ sở làm đẹp (trừ dịch vụ cắt tóc, uốn tóc); khu vui chơi, giải trí; quán bar; karaoke (kể cả karaoke loa kéo); game; massage; phố đi bộ; chợ đêm.

An Giang cũng yêu cầu người dân không ra đường trong khung giờ từ 20h ngày hôm trước đến 5h sáng ngày hôm sau. Không áp dụng quy định này đối với các đơn vị phải bố trí lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch (Công an, Quân sự, Biên phòng, Y tế, Hải quan, dân quân tự vệ...) và các lực lượng phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí thường trú trên địa bàn tỉnh; các lực lượng đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng; các phương tiện vận tải thủy, bộ vận chuyển hàng hóa thiết yếu; những cán bộ, công chức, viên chức tham mưu xử lý công việc, phục vụ hoạt động của Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực UBND các cấp trong công tác phòng, chống dịch và những trường hợp khẩn cấp khác.

Tương tự An Giang, kể từ 8/11, Hậu Giang yêu cầu người dân không ra đường trong khoảng thời gian từ 21h ngày hôm trước đến 4h sáng hôm sau.

Trừ trường hợp cấp cứu, các lực lượng làm công tác phòng, chống dịch; lực lượng phòng chống thiên tai; cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo, đài; lực lượng phát hành thư, báo; lực lượng công nhân vệ sinh môi trường đô thị; xử lý sự cố về điện, nước, hệ thống thông tin và hạ tầng kỹ thuật.

Các phương tiện vận chuyển hàng hoá thiết yếu; phương tiện đưa đón lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch; phương tiện đưa đón công nhân tại các doanh nghiệp đang thực hiện "1 cung đường - 2 điểm đến"; phương tiện vận chuyển vật tư phục vụ sản xuất, hàng hoá xuất nhập khẩu; các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, gas được phép hoạt động vào thời gian trên.

Hậu Giang tạm dừng các hoạt động ăn, uống tại chỗ của các nhà hàng, quán nhậu, cà phê, quán ăn trên địa bàn toàn tỉnh và chỉ được bán hàng mang về.

Đề xuất tăng cấp độ dịch ở TP Cần Thơ lên cấp 3

Sở Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 TP Cần Thơ vừa có tờ trình gửi Thường trực Thành ủy, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch TP về việc cập nhật cấp độ dịch trên địa bàn.

Theo tờ trình, khi chuyển qua trạng thái bình thường mới, TP Cần Thơ với vai trò là trung tâm kinh tế, văn hóa, y tế của vùng nên tiếp nhận lượng lớn người dân các tỉnh, thành đến công tác, khám chữa bệnh.

Đề xuất tăng cấp độ dịch ở TP Cần Thơ lên cấp 3.

Từ 22/10 đến nay, số lượng F0 ghi nhận mỗi ngày tăng mạnh. Địa phương liên tục ghi nhận ổ dịch mới tại một số hẻm, khu vực đông dân cư, bệnh viện, công ty… và đã phát sinh một số ổ dịch lớn trên địa bàn. Trong đó, công ty thủy sản CVN (KCN Thốt Nốt) có 52 F0; Công ty thủy sản BĐ (KCN Trà Nóc 2) có 684 F0.

Sở Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 TP Cần Thơ đề xuất cập nhật cấp độ dịch của thành phố từ cấp 2 lên cấp 3.

TP Sóc Trăng nâng cấp độ dịch

UBND tỉnh Sóc Trăng vừa ban hành Quyết định điều chỉnh cấp độ dịch COVID-19 đối với TP Sóc Trăng. Theo đó, từ ngày 10/11, điều chỉnh cấp độ dịch của TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng từ cấp 2 (nguy cơ trung bình) lên cấp 3 (nguy cơ cao).

Tại buổi làm việc với các địa phương trên địa bàn tỉnh hôm 7/11, ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng yêu cầu các địa phương cố gắng kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đề nghị thực hiện test nhanh 3 ngày/lần tại các đơn vị, cơ quan. Ngành y tế hướng dẫn, tập huấn cho các cơ quan tự test nhanh, sàng lọc.