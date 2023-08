EVN: Sẽ không thiếu điện trong tháng 8/2023

(VTC News) -

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong tháng 8/2023 các đợt nắng nóng vẫn tiếp tục xuất hiện đan xen với mưa cục bộ ở Bắc Bộ. Tại khu vực Trung Bộ, nắng nóng có khả năng kéo dài trong nửa đầu tháng, có thể xảy ra những ngày nắng nóng gay gắt. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ xuất hiện nhiều ngày có mưa rào và dông.

EVN dự báo, tháng 8/2023, sản lượng tiêu thụ điện bình quân toàn hệ thống ở mức 825,8 triệu kWh/ngày, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên, do chủ động về các nguồn cung, trong đó lượng nước về hồ thủy điện ngày một tăng nên tỷ lệ huy động từ các dự án năng lượng tái tạo cũng tăng. Vì thé, EVN đặt mục tiêu vận hành hệ thống điện một cách an toàn, đảm bảo cân đối giữa các nguồn điện.

Tính đến hết ngày 3/8, đã có 74/85 dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp với tổng công suất 3.999,86MW gửi hồ sơ cho công ty mua bán điện để đàm phán giá, hợp đồng. Trong đó có 62 dự án (tổng công suất 3.399,41MW) đề nghị giá tạm bằng 50% giá trần của khung giá.

EVN và chủ đầu tư đã hoàn thành đàm phán giá và ký tắt hợp đồng PPA với 59/62 dự án; Bộ Công Thương đã phê duyệt giá tạm cho 58 dự án với tổng công suất 3.181,41MW.

Có 17 nhà máy/phần nhà máy với tổng công suất 859,52MW đã hoàn thành thủ tục COD, phát điện thương mại lên lưới.

EVN cho biết dù sản lượng tiêu thụ tăng nhưng vẫn đảm bảo cung cấp điện trong tháng 8. (Ảnh: EVN).

Đại diện EVN cho biết, đối với thủy điện, đã bước vào mùa lũ chính vụ nên cần dự báo, theo dõi chặt chẽ lưu lượng nước về các hồ thủy điện để có chiến lược khai thác linh hoạt theo ngày. Đối với nhiệt điện than, tuabin khí huy động phù hợp với tình hình nước về các hồ thủy điện trong mùa lũ chính vụ, tránh xả thừa; tuy nhiên sẵn sàng các tổ máy nhiệt điện than, tuabin khí để huy động cao trong trường hợp cần thiết nhằm tích nước sớm. Đảm bảo dự phòng nhiệt điện dầu để sẵn sàng huy động trong trường hợp cần thiết.

Cũng theo EVN, trong tháng 7, toàn đơn vị đã đảm bảo cung cấp đủ điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân.

Sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống tháng 7 đạt 26,20 tỷ kWh, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2022. Lũy kế 7 tháng, sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống đạt 160,58 tỷ kWh, tăng 1,9% so với cùng kỳ năm 2022. Đặc biệt, sau 7 tháng đã huy động từ nguồn năng lượng tái tạo là 22,11 tỷ kWh, chiếm 13,8% (trong đó điện mặt trời đạt 15,48 tỷ kWh, điện gió đạt 6,06 tỷ kWh).

PHẠM DUY