EURO 2020 ngày 30/6: Ukraine vào tứ kết, HLV Shevchenko bật khóc

(VTC News) -

Shevchenko bật khóc

Ukraine vượt qua Thụy Điển ở vòng 1/8 rạng sáng 30/6 (giờ Việt Nam) sau trận đấu kéo dài 120 phút kịch tính.

Andriy Shevchenko không kìm nén được nước mắt khi tuyển đưa Ukraine đi vào lịch sử. Đội tuyển đến từ Đông Âu lần đầu góp mặt ở tứ kết của sân chơi lớn nhất châu lục.

HLV Andriy Shevchenko không kìm nén được cảm xúc sau khi Ukraine giành vé vào tứ kết EURO 2020.

Trong lịch sử tham gia các kỳ EURO, Ukraine chưa từng vượt qua vòng bảng trong lịch sử tham dự. Ukraine đã lách qua khe cửa hẹp để lọt vào vòng 1/8 EURO 2020 với tư cách một trong 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất vòng bảng.

Shevchenko được xem là ngôi sao lớn nhất của Ukraine ở kỳ EURO 2020, chỗ dựa tinh thần rất lớn cho các học trò tại giải đấu. Shevchenko là huyền thoại và cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại của Ukraine.

Đối thủ của thầy trò HLV Shevchenko ở tứ kết là tuyển Anh.

Xác định 4 cặp đấu tứ kết

Vòng 1/8 EURO 2020 chính thức khép lại với 4 cặp đấu được xác định ở tứ kết, hứa hẹn mang đến những bữa tiệc bóng đá tấn công đỉnh cao.

Sau một trận đấu bùng nổ cảm xúc kéo dài hơn 120 phút diễn ra lúc 2h00 sáng 30/6 (theo giờ Việt Nam), Ukraine đã có chiến thắng 2-1 trước Thụy Điển để giành vé vào tứ kết EURO 2021 chạm trán tuyển Anh.

Video: Ukraine 2-1 Thuỵ Điển

Trước đó, Anh trở thành đội tuyển thứ 7 giành quyền vào tứ kết EURO 2020 sau khi hạ gục tuyển Đức 2-0. Anh tiếp tục giấc mơ vô địch EURO 2020, trong khi Đức chính thức khép lại “triều đại” của HLV Joachim Low bằng một thất bại. Đây là giải đấu lớn thứ hai liên tiếp Đức phải dừng bước sớm, sau World Cup 2018.

Một ngày trước đó, Tây Ban Nha và Thụy Sĩ giành vé vào vòng tứ kết với kịch bản không thể hấp dẫn hơn trong 120 phút siêu kịch tính. Tây Ban Nha thắng 5-3 trước Croatia, trong khi Thụy Sĩ tiễn đương kim vô địch thế giới Pháp về nước sau loạt luân lưu định mệnh.

Như vậy, 4 cặp đấu ở vòng tứ kết gồm EURO 2020 sẽ gồm Italy vs Bỉ, Đan Mạch vs CH Séc, Tây Ban Nha vs Thụy Sĩ và Anh vs Ukraine.