Được giảm án, đội tuyển Nga phải đổi tên dự World Cup 2022

Gần đây, nhiều vụ mua bán lan đột biến trị giá tỷ đồng khiến dư luận xôn xao, liệu những loại lan đột biến có thật sự giá trị cao hay do người mua bán tự thổi phồng?

Công an TP Vinh (Nghệ An) vừa bắt giữ ổ nhóm chuyên bảo kê, cưỡng đoạt tài sản của các hộ kinh doanh trước cổng Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An.