Dũng Vova - kẻ tự xưng giám đốc truyền hình để kích động, chống phá Nhà nước

Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định số 04/ANĐT-Đ2, truy nã đặc biệt bị can Lê Văn Dũng (Lê Dũng Vova) với tội danh bị khởi tố "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam", quy định tại Điều 117, Bộ luật Hình sự 2015.

Trước đó, Lê Dũng Vova đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú tại số 54B ngõ 2, Hà Trì 3, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, TP Hà Nội.

Lê Văn Dũng sinh ngày 10/10/1970 tại Hà Nội trong một gia đình công chức. Dũng từng là sinh viên của trường Đại học Bách khoa Hà Nội vào những năm 1987-1992. Sau khi ra trường, Dũng làm kỹ sư tại TP Đà Nẵng.

Bị can Lê Văn Dũng (còn gọi là Lê Dũng Vova).

Lê Dũng Vova bắt đầu các hoạt động chống đối từ năm 2011. Bị can lợi dụng các vụ việc phức tạp để hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, điển hình như các vụ việc ở Formosa Hà Tĩnh, Tiên Lãng (Hải Phòng), Đồng Tâm (Hà Nội)... Dũng thường đóng vai trò "tích cực" trong nhiều cuộc biểu tình tự phát, gây mất trật tự tại địa phương.

Từ năm 2017, Dũng điều hành “Chấn hưng Tivi” (CHTV), một kênh video phát trên Youtube và mạng xã hội. Dũng tự xưng là "giám đốc đài truyền hình". Với khẩu hiệu “Truyền hình của dân oan”, đối tượng thường thực hiện các livestream, xây dựng video clip với trường quay tại gia. Nội dung clip thường xoáy vào các vấn đề "nóng" như tranh chấp đất đai. Dũng và đồng bọn dụ dỗ những người dân có khúc mắc với chính quyền để “lên sóng”, thông qua đó lồng vào các luận điểm xuyên tạc, bôi nhọ Đảng và Nhà nước.

Dũng Vova tự làm các loại thẻ nhà báo giả cho mình và cấp cho cấp dưới. Khi gọi điện đến một số sở ban ngành địa phương, Dũng tự xưng là “giám đốc đài truyền hình” để tăng độ oai. Khi đăng tải video lên Youtube hoặc mạng xã hội, Dũng đặt các từ khóa theo kiểu “câu view”, gây tò mò và thu lợi nhuận từ lượt truy cập.

Thẻ nhà báo "dởm" mà Dũng Vova và đồng bọn tự làm.

Mới đây nhất, trong vụ Đồng Tâm, Dũng cùng đồng bọn liên hệ với các đối tượng cốt cán của “Tổ đồng thuận”, để “hỗ trợ pháp lý”, hướng dẫn cách thức đăng tải, cập nhật tình hình Đồng Tâm. Khi phiên xét xử vụ án Đồng Tâm diễn ra, Lê Dũng Vova tiếp tục thực hiện nhiều clip, đưa tin lệch lạc, sai sự thật về phiên xét xử.

Cùng với Lê Trọng Hùng (biệt danh Hùng “gàn”), Dũng Vova diễn trò làm hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội. Khi bị loại ở vòng hiệp thương do không đủ tiêu chuẩn, Dũng và đàn em tiếp tục làm clip bôi nhọ danh dự các vị lãnh đạo của Quốc hội, kêu gọi người dân không đi bầu cử vì “nhân sự đã được sắp xếp từ trước”...

Trong suốt thời gian hoạt động từ năm 2017, Dũng Vova đã dùng thủ đoạn “lập lờ đánh lận con đen”, với cái mác "Giám đốc kênh truyền hình", "nhà báo" (giả mạo)... để gây chú ý cho người dân nhằm thực hiện mục đích của mình. Việc bị khởi tố, truy nã là cái kết xứng đáng cho một con người nhiều năm “núp bóng” nhà báo, để thực hiện những mưu đồ phá hoại an ninh quốc gia, kích động gây mất đoàn kết dân tộc.