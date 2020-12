Dùng kéo đoạt mạng người chỉ vì bị đòi nợ 100 nghìn đồng

Sáng 14/12, Thượng tá Hồ Sỹ Nhung – Trưởng Công an huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết, địa phương này vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến nạn nhân là anh Trần Văn Tâm (34 tuổi, trú thôn Tân Vĩnh, xã Hướng Tân, Hướng Hóa) chết thảm.

Thông tin ban đầu, trong thời gian dài, giữa anh Tâm và Trần Minh Tý (28 tuổi, trú cùng thôn) xảy ra mâu thuẫn vì nợ nần.

Khoảng 14h30 ngày 13/12, Trần Minh Tý đến nhà một người hàng xóm tên Sở chơi. Một lúc sau, Tâm cũng đến đây và cả 2 lại xảy ra cãi vã, xô xát vì mâu thuẫn trước đó.

Người nhà đang tổ chức hậu sự cho nạn nhân. (Ảnh: QT).

Mâu thuẫn đẩy lên đến đỉnh điểm khi Tâm chạy vào nhà bà Sở lấy một con dao cũ, chạy ra chém một nhát vào vai Tý. Lập tức, Tý dùng kéo thủ sẵn trong người đâm một nhát vào phần ngực của Tâm. Gây án xong, Tý chạy khỏi hiện trường. Mặc dù được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, anh Tâm chết sau đó.

Nhận được tin báo, Công an huyện Hướng Hóa tổ chức lực lượng đến hiện trường, truy xét đối tượng gây án. Chỉ trong khoảng 20 phút, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an bắt được Trần Minh Tý tại khu vườn cà phê gần nhà cùng hung khí gây án.

Theo lãnh đạo Công an huyện Hướng Hóa, lời khai ban đầu tại cơ quan công an của Tý cho biết, do trước đó Tý nợ Tâm 100 nghìn đồng và cả hai thường xảy ra mâu thuẫn, cãi vã vì món nợ này. Hiện, Công an huyện Hướng Hóa chuyển hồ sơ vụ việc cho Công an tỉnh Quảng Trị tiếp nhận, điều tra theo thẩm quyền.