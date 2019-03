Đừng để viêm họng hạt mãn tính trở thành ung thư vòm họng

Chúng ta thường bỏ qua và chủ quan khi cơ thể xuất hiện các triệu chứng như rát họng, ho, nuốt đau mà không biết điều đó đang cảnh báo vùng cổ họng của bạn đang gặp vấn đề và cần phải điều trị sớm.

Thông thường, các biểu hiện này chứng tỏ bạn đang bị viêm họng cấp. Điều trị đúng cách, bệnh sẽ thuyên giảm sau 10-15 ngày. Tuy nhiên, không chữa trị kịp thời hoặc điều trị sai cách, viêm họng có thể tái phát nhiều lần và dẫn đến viêm họng hạt.

Viêm họng hạt là tình trạng viêm nhiễm kéo dài và liên tục nhiều lần của niêm mạc vùng hầu họng và amidan, dẫn tới các mô lympho ở thành sau họng phình lên. Lúc này, bệnh nhân thường xuyên cảm thấy ngứa họng, rát họng, vướng họng có kèm theo ho húc hắc không có đờm.

Nếu không được điều trị đúng cách, người bệnh sẽ phải đối mặt với những biến chứng như áp-xe thành họng và quanh amidan, viêm mũi, xoang, tai giữa, lan xuống thanh quản, khí quản, phế quản, phổi.

Nghiêm trọng hơn, biến chứng xa người bệnh có thể gặp là viêm khớp, viêm cầu thận, màng ngoài tim, thậm chí là ung thư vòng họng. Viêm họng hạt mãn tính kéo dài khiến cổ họng sưng to, ho có đờm kèm theo máu, đây chính là dấu hiệu ung thư vòm họng.

Ttrạng viêm họng hạt, viêm amidan được cho là 70-90% do virus gây ra cho nên việc sử dụng kháng sinh để điều trị dễ gây ra tình trạng đề kháng kháng sinh.

Vì vậy, trước khi để “bệnh nhẹ hóa nặng”, người bệnh cần sớm điều trị dứt điểm các triệu chứng như đau rát họng, vướng cộm cổ họng, ho, đờm,...

Các triệu chứng trên thực chất là hệ quả của quá trình viêm gây ra. Giải quyết được tận gốc nguyên nhân gây nên quá trình viêm, ức chế quá trình viêm, biểu hiện của bệnh sẽ được loại bỏ.

Một giải pháp điều trị bệnh dành cho bạn đến từ Công nghệ Dược phẩm Sức khỏe Việt Nam là An Phế Mộc An.

Mộc An chiết xuất từ các thảo dược đã được chứng minh về tác dụng sinh học gồm Cắt Cánh (tác dụng long đờm), Cam Thảo (giảm ho, nhiễm trùng do vi khuẩn, virus), Kha Tử (giảm ho, đau rát cổ khản tiếng), Hoàng Bá (kháng viêm, kháng khuẩn), Ngũ Vị Tử (liễm phế, viêm phế quản), Trần Bì (long đờm, tăng miễn dịch).

Sau 5-7 ngày sử dụng Mộc An, người bệnh sẽ giảm đau nhanh cách triệu chứng như đau rát họng, sưng nóng, vướng cộm cổ họng. Sau 2-3 tháng, quá trình viêm sẽ được ức chế, đồng thời hồi phục niêm mạc họng, không gây tái phát.

Với những thành phần từ thảo dược tự nhiên, An Phế Mộc An sẽ hỗ trợ điều trị viêm họng mãn tính lâu năm, viêm phế quản, nhiễm trùng họng; giảm đờm, ho khan, giảm đau họng.

Đặc biệt, do được làm từ thảo dược tự nhiên nên Mộc An không có tác dụng phụ và đảm bảo an toàn đến với người sử dụng. Từ người già đến trẻ nhỏ đều có thể sử dụng Mộc An để giảm bớt các triệu chứng cũng như chữa dứt điểm căn bệnh viêm họng hạt.

Với thời điểm giao mùa, Mộc An cũng là phương pháp tuyệt vời giúp họng thích nghi với mọi điều kiện thời tiết.

Quỳnh Chi